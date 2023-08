Bývalý závod Volkswagenu v Rusku může padnout do čínských rukou

Bývalý závod německé automobilky Volkswagen v ruské Kaluze mohou brzy převzít Číňané. Současný majitel vyjednává s čínskou značkou Chery, uvádějí zdroje deníku Handelsblatt. Chery podle zprávy paralelně vede rozhovory s několika majiteli automobilek, které západní výrobci prodali po útoku ruských vojsk na Ukrajinu.

Už dříve se podle listu hovořilo o tom, že by Číňané v Kaluze mohli montovat svůj sedan Omoda S5, který se prodává pouze v Rusku. Podíl na světovém trhu ztrácejí i němečtí dodavatelé pro automobilový průmysl.

Volkswagen provozoval závod jihozápadně od Moskvy až do vypuknutí války na Ukrajině, což bylo koncem loňského února. Letos v květnu areál prodal finanční společnosti Art Finance, za kterou stojí ruská dealerská skupina Avilon.

Od té doby není jasné, co se závodem bude. Volkswagen v něm v posledních letech vyráběl modely Polo a Tiguan a Škodu Rapid. V roce před vypuknutím války tam z výrobních pásů sjelo téměř 120 tisíc vozů.

Začátkem loňského března, jen několik dnů po začátku války na Ukrajině, Volkswagen oznámil, že výrobu v Rusku až do odvolání pozastavuje. Skupina také zastavila vývoz aut do Ruska. Podobně reagovaly další německé automobilky Mercedes a BMW. Uvolněné místo nyní stále více zaplňují čínští výrobci. Podle Handelsblattu je Chery v současnosti nejprodávanější mezinárodní automobilovou značkou v Rusku.

Podle studie poradenské společnosti PwC, na kterou se odvolává týdeník Der Spiegel, zaostávají také němečtí dodavatelé pro automobilový průmysl v mezinárodní konkurenci a ztrácejí podíly na světovém trhu. S průměrným růstem tržeb o 13 procent v minulém roce „tvoří spodní část globální tabulky, daleko za zbytkem Evropy (21 procent), Asií (23 procent) a Amerikou (25 procent),“ uvedla PwC. Němečtí dodavatelé se také umístili na posledním místě z hlediska ziskové marže.

Od roku 2019 se podíl německých dodavatelů pro automobilový průmysl na světovém trhu snížil o 2,7 procentního bodu. To je „tolik, kolik byli dříve schopni pracně získat za 20 let,“ napsali analytici PwC.