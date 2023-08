Autosalony Mercedes-Benz Praha kupují Francouzi. Cena je tajná

Pražský prodejce aut Mercedes-Benz mění majitele. Autosalony s pětimiliardovým obratem a ziskem převyšujícím čtvrt miliardy korun kupuje francouzská skupina RCM, která provozuje autosalony čtyř značek ve Francii, Belgii a Švýcarsku. Transakci posuzuje antimonopolní úřad.

Reklama

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na svém webu oznámil, že posuzuje spojení autosalonů RCM Praha a Mercedes-Benz Praha.

„K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblastech maloobchodního prodeje nových a ojetých osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel, poskytování servisních služeb a maloobchodního prodeje náhradních dílů," uvedl úřad. Transakci posuzuje v takzvané zjednodušeném řízení a rozhodnutí vydá do 20 dnů.

Od Toyoty až po luxusní jachty

Francouzská skupina RCM kupuje pražskou firmu prostřednictvím české společnosti RCM Praha, která byla založena letos v červnu. Jejím jednatelem je CEO skupiny RCM Ronan Chabot. Skupina na svých stránkách uvádí, že je distributorem automobilových značek Toyota, Lexus, Porsche a Mercedes-Benz a výrobce jachet Bénéteau.

Ve Francii, Belgii, Švýcarsku a Anglii má 123 poboček, z nichž je 42 dealerstvími značky Mercedes-Benz pro osobní auta a dodávky, 35 značky Toyota, 18 dealerstvími nákladních aut značky Mercedes-Benz, pět značky Lexus a tři značky Porsche. Dalších 15 poboček se zaměřuje na jachty, vlastní také tři logistická centra. Uvádí, že zaměstnává 2500 lidí.

Pražský autorizovaný prodejce Mercedes Benz Praha je součástí automobilového koncernu stejné značky a podle obchodního rejstříku vznikl v roce 2016. Na svých stránkách uvádí, že v České republice působí od roku 1995. Firma má dvě pobočky, jednu v pražských Stodůkách a druhou na Chodově. Podle výroční zprávy za rok 2022 vykázala firma čistý obrat 5,4 miliardy korun a zisk po zdanění 261 milionů korun.

Čeká Volkswagen osud Nokie? Pro Německo by to byla katastrofa. A vlastně i pro Česko Zprávy z firem Problémy největší automobilky světa jsou vážnější, než si většina lidí umí představit. Kombinace změny trhu, inflace, proměn návyků spotřebitelů a neschopnost pružně reagovat může být pro Volkswagen smrtící koktejl, míní The Economist. Stávající automobilové jedničce tak dokonce může hrozit osud finského výrobce mobilních telefonů Nokia, který před lety nedokázal zachytit změnu a s tímto byznysem skončil. Jak velký problém by to znamenalo pro Německo? Stanislav Šulc Přečíst článek

Tesla chystá lidové elektrovozítko za půl milionu. Vyrábět ho hodlá v Indii Zprávy z firem Tesla se tlačí na indický trh. Postavit tam hodlá i gigafactory. Muska a jeho tým čeká další kolo jednání se zástupci tamní vlády. Indy si chce získat levným modelem v přepočtu za asi půl milionu korun. ČTK Přečíst článek

Evropa má problém. Německo, motor Evropy, ztrácí výkon a paktuje se s Čínou Money Německo stále dramatičtěji zaostává za USA, varuje největší německá banka. Tím se i stupňuje jeho technologická závislost na Číně. A Německo je pro Česko největším obchodním partnerem, takže jeho podoba vztahů s Čínou bude do budoucna stále více ovlivňovat i výkon české ekonomiky a zaměstnanost v ČR, míní ekonom Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek