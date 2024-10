Bývalé továrny západních automobilek v Rusku obsadila čínská Chery

Čínská automobilka Chery začala v Rusku montovat auta určená k prodeji na místním trhu ve třech továrnách, které po ruské vojenské invazi na Ukrajinu opustily západní společnosti. S odvoláním na informované zdroje to dnes uvedla agentura Reuters.

Čínské automobilky po odchodu většiny západních automobilek z ruského trh po invazi z února 2022 zvýšily v Rusku prodej a v současnosti mají na prodeji aut v zemi více než poloviční podíl. Nyní rozšiřují svůj rozsah, aby se podílely i na větší části ruské výroby. To ukazuje, jak Peking od invaze posiluje svůj vliv v ruském zpracovatelském průmyslu a v ekonomice.

Chery kromě dovozu automobilů do Ruska nyní dováží i téměř hotové vozy, a dokončuje jejich montáž ve třech ruských továrnách, uvedly zdroje. Chery má na prodeji osobních automobilů v Rusku téměř pětinový podíl.

Společnost Chery je největším čínským vývozcem automobilů. Firma pravděpodobně sází na silnou poptávku v zemi, protože ruský domácí trh se potýká s omezenou produkcí a nevyužitou výrobní kapacitou.

Chery na dotaz agentury Reuters uvedla, že dodává na ruský trh osobní automobily, ale neplánuje tam stavět ani kupovat vlastní továrny. K otázkám ohledně montážních prací v továrnách se firma nevyjádřila. V červenci Chery oznámila, že plánuje v příštích třech letech vstoupit na více než 60 nových trhů.

Vyšší cla

Rusko zvyšuje clo za dovážené automobily. To může zahraniční automobilky povzbudit k tomu, aby montovaly své automobily na ruském území.

V závodech, které kdysi patřily společnostem Volkswagen, Mercedes-Benz a Nissan, sjíždějí z výrobní linky modely SUV Tiggo a Exeed. Na výrobu dohlížejí noví ruští majitelé závodů, uvedly zdroje. Vývozní strategie firmy Chery je známá jako „polorozložená“ (SKD), což znamená, že jsou do Ruska dovezené téměř kompletně smontované vozy a Chery platí majitelům závodů za dokončení montáže.

Závod Nissanu v Petrohradě zahájil výrobu v lednu, kdy uvedl, že spolupracuje s nejmenovaným zahraničním partnerem. Od května do září prodal závod 3447 vozů. V závodě se model Chery Tiggo 7 přeznačuje na Xcite X-Cross 7, dodaly zdroje.

Model Tiggo se v malých objemech montuje i v závodě ve městě Kaluga, který patřil Volkswagenu. Náměstek regionálního gubernátora Vladimir Popov v srpnu uvedl, že závod letos vyrobí 27 tisíc automobilů.

V moskevském regionu se vbývalém závodě automobilky Mercedes-Benz montuje luxusní crossover střední třídy Exeed VX. Roční kapacita závodu je 25 tisíc vozů.

Chery a Rusko chtějí veřejné informace o výrobě v Rusku minimalizovat, upozornil jeden ze zdrojů. Spolupráce Číny s Ruskem už vzbudila pozornost Západu, který se snaží potlačit veškeré snahy, které by mohly pomoci Rusku v pokračování invaze na Ukrajinu.

Společnost Chery podle ruské analytické agentury Autostat v roce 2023 zvýšila prodej v Rusku téměř čtyřnásobně na více než 200 tisíc vozů. V letošním roce už tento počet překonala.