Lufthanse spadl systém, tisícům lidí ruší lety. Stavbaři překopli optické kabely

Největší německá letecká společnost Lufthansa se od rána potýká s výpadkem svého počítačového systému, který zkomplikoval plány tisícům lidí po celém světě. Nefungují mimo jiné systémy pro odbavení a nástup do letadla. Lufthansa kvůli tomu svolala krizový tým a později oznámila, že za výpadkem jsou stavební práce ve Frankfurtu nad Mohanem, při kterých byly poškozeny optické kabely. Frankfurtské letiště kolem poledne uvedlo, že zruší všechny přílety a že letadla začne odklánět na jiná letiště.

Velké komplikace zasáhly vedle Frankfurtu zejména cestující na letišti v Mnichově. Poškozené kabely patří společnosti Deutsche Telekom, jejich oprava podle sdělení aerolinek potrvá do dnešního odpoledne.

Praha hlásí jeden zrušený let

Pražské letiště dopoledne evidovalo jeden zrušený let z Frankfurtu přes Prahu zpět do Frankfurtu. „Zatím nic jiného zrušeného není. Doporučujeme sledovat webové stránky dopravce," řekla mluvčí letiště Klára Divíšková.

V Německu Lufthansa zrušila všechny domácí lety a cestující vyzvala, aby využili vlaky. Zatím není jasné, kolik letů je zpožděno či zrušeno. Agentura Bloomberg informovala, že Lufthansa zrušila všechny odlety, na což firma reagovala sdělením, že to zatím nemůže potvrdit. Později mluvčí společnosti uvedl, že Lufthansa zastavila odlety z Frankfurtu.

Důvodem zrušení přistávání ve Frankfurtu je zabránit zaplnění dopravního uzlu, uvedl mluvčí řízení letového provozu. Letadla jsou proto odkláněna na jiná letiště, například do Norimberku, Kolína nad Rýnem či Düsseldorfu. V případě druhého uzlu společnosti Lufthansa, kterým je letiště v Mnichově, řízení letového provozu k žádnému omezení prozatím nepřikročilo. Tato možnost však přichází v úvahu, pokud by problém trval delší dobu.

Akcie Lufthansy, pod kterou spadají také aerolinky Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines a Eurowings, kolem poledne odepisovaly téměř dvě procenta. Nebyly ale daleko od ročního maxima, kam se postupně dostaly díky zvýšenému zájmu o cestování po zrušení omezení zavedených kvůli pandemii COVID-19.

