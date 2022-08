Boris Šťastný končí ve vedení Alzheimer Home

Bývalý poslanec ODS Boris Šťastný založil dnešní síť zařízení se zvláštní péčí v roce 2015 spolu s Milanem Šedivým. O tři roky později vstoupila do Alzheimer Home investiční skupina Penta, která začala síť alzheimer center postupně rozšiřovat a zároveň propojovat s Penta Hospitals.

K 1. srpnu letošního roku došlo k definitivnímu začlenění Alzheimer Home do struktur Penty a dosazení nového managementu a nové správní rady. Šéfkou správní rady Alzheimer Home se tak stala šéfka Penta Hospitals Barbora Vaculíková. Ta přitom vystřídala zakladatele a dlouhá léta nejviditelnější tvář Alzheimer Home Borise Šťastného.

„Není v tom žádná kontroverze. Dokončilo se to, co jsme dlouho avizovali a chystali již od vstupu Penta Hospitals v roce 2018. Součástí dohody tehdy byl plán rozvoje a cílem bylo stát se jedničkou na tuzemském trhu. To se letos povedlo díky akvizici Alzheimercentrum a nyní je Alzheimer Home největším soukromým poskytovatelem pobytových sociálních služeb u nás s nějakými 1700 zaměstnanci a téměř třemi tisícovkami lůžek,“ vysvětlil serveru newstream.cz Šťastný.

„Restrukturalizace managementu byla také předem domluvená. Odešel jsem z pozic jednatele několika firem, které pod Alzheimer Home spadaly a odešel jsem také z postu předsedy správní rady. Zkrátka odcházím z každodenní operativní role. Chci se nadále věnovat kreativní podnikatelské činnosti a rozvoji technologií,“ dodal lékař a bývalý politik.

„Boris Šťastný se na směřování společnosti bude nadále podílet. Zůstal členem správní rady a se svou společností Respimed bude nadále poskytovat zdravotnické služby pro většinu zařízení Alzheimer Home,“ potvrdil kontinuitu vztahů investiční manažer Penty Jan Kocián. „Na různých projektech chceme spolupracovat s oběma zakladateli Alzheimer Home,“ podotkl Kocián.

Alzheimer Home je jedničkou v sociální péči

V současnosti má síť Alzheimer Home 26 zařízení se třemi tisíci lůžky. Menší podíl představují lůžka pro seniory, drtivá většina je pro klienty se zvláštními potřebami, často spojenými právě s demencí.

V letošním roce se součástí skupiny stal hlavní konkurent – síť Alzheimercentrum. Tu od roku 2017 vlastnila investiční skupina Creditas miliardáře Pavla Hubáčka.

Majoritním poskytovatelem sociálních služeb v České republice však nadále zůstává veřejný sektor, který z celkových zhruba 60 tisíc lůžek provozuje 75 procent.

