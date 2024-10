Boeing propustí 17 tisíc zaměstnanců a odloží dodávky letadel

Americký výrobce letadel společnost Boeing zruší 17 tisíc pracovních míst, což představuje snížení celosvětového počtu jejích zaměstnanců o deset procent. Boeing rovněž odloží první dodávku letadla 777X o rok a očekává vysokou ztrátu ve třetím čtvrtletí kvůli probíhající stávce, uvedl generální ředitel Kelly Ortberg. Informují agentury Reuters a AP.

Nový generální ředitel Ortberg v interní zprávě zaměstnancům podle AP uvedl, že společnost musí upravit počet svých zaměstnanců tak, „aby odpovídal naší finanční realitě“ poté, co stávka přibližně 33 tisíc zaměstnanců na západním pobřeží USA ochromila výrobu nejprodávanějších letadel společnosti.

Společnost již zavedla dočasné pracovní volno, které však bude podle Ortberga kvůli nadcházejícímu propouštění pozastaveno. Ortberg v dnešním memorandu zaměstnancům sdělil, že propouštění se bude týkat vedoucích pracovníků, manažerů i zaměstnanců.

Boeing ve středu zastavil jednání s odbory a stáhl návrh na zvýšení mezd. Stávka zhruba 33 tisíc zaměstnanců firmy na západním pobřeží Spojených států, která začala 13. září, zastavila výrobu letadel Boeing 777, 767 a nejprodávanějšího letadla 737 MAX. Letadlo MAX je pro firmu důležitým zdrojem výnosů v době, kdy se potýká s nízkými maržemi v obranné divizi.

Boeing v září navrhl, že zaměstnancům v příštích čtyřech letech zvýší mzdy o 30 procent. Tento návrh označil za svou „nejlepší a konečnou“ nabídku. Zaměstnanci však požadují nárůst o 40 procent.

K obdobnému velkému propouštění přistoupila společnost Boeing naposledy v dubnu 2020, kdy se potýkala s následky pandemie nemoci covid-19. Firma tehdy propustila asi 16 tisíc zaměstnanců.

