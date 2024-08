Jaký je let v business třídě aerolinek Saudia? Skvělá sedadla i pomalá obsluha

Přestupovat v Saúdské Arábii pravděpodobně není snem každého cestovatele. Tamní aerolinka Saudia však čas od času nabídne atraktivní ceny, za které není co řešit. Stejně tak to bylo v případě mé cesty z Amsterdamu do Dubaje. Jaký byl let v business třídě?

Zklamání na letišti

Samotné odbavení v Amsterdamu proběhlo vcelku rychle, k dispozici byla jedna přepážka pro cestující v byznys třídě, stejně tak fasttrack pro bezpečností kontrolu. Ta ale zase tak rychlá nebyla vlivem nedostatku personálu, což je dlouhotrvající problém amsterdamského letiště Schiphol. Samotný boarding byl následně opožděn jen o nějakých 10 až 15 minut, takže nic mimořádného.

Saudia v Amsterdamu využívá vlajkový salonek svého partnera z letecké aliance Skyteam – společnosti KLM. Jejich Crown Lounge KLM byla ale velkým zklamáním. Podprůměrný výběr jídla a pití. Ke všemu – asi také kvůli nedostatku personálu – všude zůstávalo na stolech použité nádobí, kde po hostech nikdo nestáhal uklízet. Raději jsem brzy odešel projít si obchody.

Fantastická sedadla

Byznys kabina v tomto pět let starém Boeingu 787-9 měla 24 sedadel v šesti řadách po čtyřech v konfiguraci 1-2-1. To znamená přímý přístup do uličky z každého sedadla bez nutnosti přelézat sousedovy nohy. Vybral jsem si sedadlo 5H v předposlední řadě v prostřední sekci, tedy ne u okna. Krátce po nástupu posádka roznášela krásné kosmetické tašky Missoni v pánském a dámském provedení. A také hygienické sady s rouškami, dezinfekčním gelem a podobně.

Sedadla v této třídě jsou tím nejlepším, co lze na letounech Saudie potkat. Vizuálně je kabina decentní a oku lahodící. Tmavě béžová kožená sedadla ladí s konzolami z umělého dřeva. Navíc jsou velice prostorná. A to o dost více, než jsem čekal. Nabízí i spoustu přihrádek a úložného prostoru.

Úložný prostor pod dřevěnou konzolou ukrýval dálkové ovládání pro zábavní systém, klasickou zásuvku, USB nabíjecí porty a místo pro připojení sluchátek. Polohování se ovládá pomocí dotykové obrazovky umístěné pod zmíněnou konzolou, která byla velmi citlivá. Bohužel až tak, že se neustále zapínala, když jsem ležel a pokoušel se spát. Za pozornost stál ještě vyklápěcí stolek, který poskytoval velký prostor jak pro jídlo, tak i pro notebook.

Krátce po odletu posádka zatemnila okénka, u tohoto letounu nejsou klasické „roletky“. Bylo mi to trochu záhadou, proč zatemňovat kabinu na denní odpoledním letu.

Během letu byla k dispozici wifi. Ráno před letem jsem emailem i textovou zprávou jako cestující v business class obdržel kód pro bezplatnou wifi, ale bez informace o tom, zda je to připojení na celý let či pár minut. Během letu se ukázalo, že jde o nuzných 10 MB dat a maximálně 60 minut. Pro cestující v ekonomické třídě bylo zdarma k dispozici 5 MB na jednu hodinu.

Jídlo a pití

Po nástupu byla nabízela posádka předodletové nápoje. Perlivou vodu, džus či datlové smoothie. A k tomu horký ručník. Saudia je suchou aerolinkou. Nepodává žádný alkohol. Což je za mě ok, ale přeci jen si v letadle jeden drink či dva dopřeji, takže škoda, že na tomto šestihodinovém letu jsem se musel obejít bez šampaňského. Následně ještě personál prošel kabinu s nabídkou tradiční arabské kávy.

Dvacet minut po odletu posádka sbírala objednávky jídla. Jde o koncept ‘dine on demand’, teoreticky můžete jíst kdykoliv, ale vzhledem k tomu, že v lounge toho moc k jídlu nebylo a čas večeře se blížil, chtěl jsem naopak jíst co nejdříve.

O chvílí později dorazily dvě misky. V jedné mini špíz s rajčetem, olivou a kouskem sýra a ve druhé mix ořechů. Stále ale žádné pití. Musel jsem si vyžádat další malou lahev vody. Servis opravdu nebyl nejrychlejší. Teprve zhruba hodinu a čtyřicet minut po odletu dorazil můj předkrm, dobré arabské mezze, paprikový humus, babaganuš a jakési pesto z bazalky a kešu ořechů. Krátce poté dorazil můj hlavní chod. Nejprve to vypadalo, ze kuřete je tam velmi málo, ale stačilo to. Kuře bylo sušší, ale zachraňovala to rajčatová omáčka.

Servírovaní bylo skvělé, žádné tácy či vozíky. Vše bylo prostřeno přímo na stolek překrytý bílým ubrusem.

Dezert a sýr jsem si chtěl dát později. To jsem udělal asi o hodinu později. Jako dezert jsem si dal ovoce, což byly kousky ananasu a hroznové víno. Sýrový talíř nabídl pouze dva typy sýra.

Verdikt

Za poloviční cenu ve srovnání s regionálními konkurenty jako jsou Qatar Airways, Emirates či Etihad není co řešit a Saudia je skvělou volbou, ale kvalit zmíněných dopravců z blízkovýchodního regionu minimálně zatím nedosahuje.

Informace o letu Číslo letu: SV216

Třída: Business

Trasa: Amsterdam (AMS) -> Džidda (JED)

Délka letu: 5h 50m

Typ letadla a registrace: Boeing 787-9 (HZ-AR22)

Sedadlo: 5H

Datum letu: leden 2023