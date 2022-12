Banky varují klienty, ať zaplatí včas. Některé platby lze poslat naposledy dnes

Největší problémy mohou nastat u plateb na stavební spoření nebo penzijní připojištění. Klienti tak mohou přijít o část státní podpory.

Česká bankovní asociace doporučuje klientům bank, aby v posledních dnech roku věnovali zvýšenou pozornost termínům svých finančních transakcí. Pokud chtějí, aby jejich operace banka zúčtovala do konce roku 2022, je třeba si ohlídat lhůty pro zadání platebních příkazů nebo počítat s tím, že některé pobočky mají v posledních dnech roku upravenou otevírací dobu. Potřebné informace a přehledy doporučených termínů, jak a kdy nejlépe zaplatit, jsou na webových stránkách bank.

„Zavedení okamžitých plateb výrazně zrychlilo převody peněz mezi mnohými bankami, a tak lze v řadě z nich platit doslova na poslední chvíli. Nicméně není dobré se na to bezvýhradně spoléhat, proto určitě doporučujeme v důležitých případech posílat peníze s dostatečným předstihem,“ uvedl Tomáš Hládek, expert ČBA na platební styk a peněžní oběh.

„Klienti by si měli například ověřit, zda mají uhrazeny příslušné částky v rámci stavebního spoření či penzijního spoření, na což je vázáno poskytnutí státního příspěvku,“ upozornil mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša. Na účet stavebního spoření je třeba pro získání maximální státní podpory ve výši 2000 korun vložit v daném kalendářním roce 20 tisíc korun. U penzijního spoření je nutné na účet v příslušném měsíci zaslat sjednaný účastnický příspěvek (minimálně 300 korun), podle jehož výše je pak odstupňována i státní podpora.

Některé lhůty končí již ve čtvrtek

A do kdy tedy klienti mají šanci poslat jednotlivé platby? Například největší tuzemská banka Česká spořitelna umožňuje posílat platby ještě na Silvestra večer.

„Poslední den v roce letos připadá na sobotu 31. prosince 2022. Tento den zpracujeme všechny úhrady provedené v rámci České spořitelny, tedy pokud plátce i příjemce mají účet u ČS, a to v případě, že je platební příkaz zadaný do 23:00. Platební příkaz v pobočce bude tento den možné zadat pouze do 12:00 z důvodu otevírací doby poboček,“ uvádí Česká spořitelna. Úhrady do jiných bank však mají lhůty výrazně zkrácené. „Pokud klient posílá peníze na účet vedený v jiné bance, měl by platební příkaz zadat už ve čtvrtek 29. prosince 2022 do 23:00 – zpracování platby totiž závisí také na bance příjemce,“ dodává banka.

Ještě dřívější termíny pak mají například SEPA platby pro posílání peněz do bank v jiných zemích. Komerční banka příkazy k odchozím úhradám do zahraničí v měně AUD, CNY a JPY bylo možné předat do 28. prosince. „Příkazy k platbám v ostatních měnách kurzovního lístku včetně SEPA plateb do 29. 12. 2022 (se splatností v uvedených dnech). Příkazy k nekonverzním platbám je nutné zadat prostřednictvím internetového bankovnictví v uvedených dnech do 20:30 hodin a ke konverzní platbám do 17:00 hodin,“ upozorňuje Komerční banka.

Například Raiffeisenbank ale v expresním režimu umožňuje poslat platbu na zahraniční účet ještě 30. prosince.

