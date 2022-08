Avast vydělal za pololetí šest miliard. Akcie se drží na rekordu

Akcie antivirové společnosti Avast letos výrazně klesly po pozastavení veškerých operací v Rusku. Začátkem srpna po předběžném schválení sloučení podniku s firmou NortonLifeLock ze strany britského antimonopolního úřadu se ale dostaly na rekordní maximum. Na něm zůstávají i poté, co firma oznámila pokles pololetního zisku.

Reklama

Firma v pololetí vykázala meziroční pokles provozního zisku EBITDA o 7,6 procenta na 249,7 milionu dolarů, tedy asi šest miliard korun. Tržby vzrostly o 0,2 procenta na 472 milionů dolarů, což je zhruba 11,3 miliardy korun.

Podle generálního ředitele Ondřeje Vlčka byl organický růst objemu fakturace a úrovně ziskovosti v souladu s výhledem. „Objem fakturace činil 483,7 milionu dolarů (asi 11,6 miliardy korun) a vzrostl o 0,2 procenta při aktuálních měnových kurzech, přičemž organický růst činil 6,9 procenta, což je v souladu s naší celoroční prognózou středních jednotek procent,“ uvedl.

Spojení Nortonu a Avastu povolil britský antimonopolní úřad. Akcie české firmy letí vzhůru Zprávy z firem Britský antimonopolní úřad (CMA) předběžně schválil koupi české antivirové společnosti Avast americkou softwarovou firmou NortonLifeLock za 8,6 miliardy dolarů (208,6 miliardy korun). Konečné rozhodnutí úřad vydá 8. září. Akcie české společnosti reagovaly na zprávu prudkým růstem, přidávají přes 40 procent. ČTK Přečíst článek

Spotřebitelský segment přispěl do celkových tržeb 446,7 milionu dolarů a segment malých a středních firem 25,3 milionu dolarů. Upravená marže EBITDA se snížila na 52,9 procenta. Ovlivnily jí vysoké investice do získávání a udržení zákazníků, do segmentu Digital Trust Services (DTS) a akvizice společnosti SecureKey.

V březnu Avast oznámil, že pozastavuje své operace v Rusku a Bělorusku, což bude mít dopad na zpomalení organického růstu letošních tržeb. Firma se soustředila na nabídku svého integrovaného řešení Avast One, které kombinuje antivirovou technologii, virtuální privátní síť a nástroje na ochranu identity.

Reklama

Lukáš Kovanda: Převzetí Avastu je historicky největší akvizicí české firmy Názory Převzetí Avastu je historicky největší akvizicí původem české firmy, od zakladatelů směrem k investorovi. Objemově zhruba odpovídá pět let starému nákupu Plzeňského Prazdroje a dalších čtyř pivovarů. Akcie Avastu v reakci na zprávu o převzetí Avastu americkou softwarovou společností NortonLifeLock rostou. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Na začátku srpna britský antimonopolní úřad (CMA) předběžně schválil Avastu spojení s americkou softwarovou firmou NortonLifeLock za 8,6 miliardy dolarů (208,6 miliardy korun). Konečné rozhodnutí úřad vydá 8. září.

Avast je česká nadnárodní antivirová společnost, která na trhu působí od roku 1988. Je jedním z průkopníků počítačového zabezpečení. Dodává bezpečnostní programy pro počítače a mobilní zařízení a podle odborníků se řadí ke světové špičce. Produkty Avastu využívá přes 435 milionů uživatelů po celém světě, z velké části bezplatně. Firma uvádí, že zaměstnává více než 1700 lidí a že každý měsíc zablokuje 1,5 miliardy počítačových útoků.