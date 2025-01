Pohonné hmoty obnovily zlevňování. Řidiče čeká poměrně levný rok

V posledních sedmi dnech loňského roku se obnovil pokles cen pohonných hmot v ČR. Jako by poslední týden roku 2024 ukázal, co se s cenami pohonných hmot má dít v roce letošním. Pro řidiče by to měl být poměrně levný rok. Rizikem je ovšem vyhrocení geopolitické situace, zejména s ohledem na další děj války na Ukrajině či situace kolem Tchaj-wanu. Průměrná cena benzinu klesla mezi Štědrým dnem a Silvestrem o šest haléřů v případě benzínu, na 35,61 koruny za litr. Nafta zlevnila o sedm haléřů na 34,79 koruny za litr.

V prvním letošním týdnu pohonné hmoty mírně zdraží, v rozsahu do deseti korun na litr. Důvodem bude oslabení koruny vůči dolaru a také růst cen ropy Brent na světových trzích. Ten bezprostředně nastává v důsledku novoročního projevu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který se v něm zavázal k použití sady hospodářskopolitických opatření, jež zajistí dostatečný, pětiprocentní růst druhé největší světové ekonomiky.

V poměrně úzkém pásmu oscilují světové ceny ropy ovšem již od poloviny loňského října. Obchodníky znepokojuje možný převis nabídky nad poptávkou po ropě na světovém trhu, který přetrvá i letos. Poptávka Číny, největšího světového dovozce ropy, stále ochabuje, zatímco celosvětová nabídka ropy stoupá. V tomto ohledu ale situaci mohou změnit možné přísnější sankce nové americké administrativy Donalda Trumpa na Írán. Ty by světový trh připravily o podstatnou část íránské ropy, která na ně nyní v rostoucí míře plyne.

Termínové kontrakty na ropu Brent nyní předpokládají mírný pokles cen v průběhu letošního roku, k úrovni jen mírně nad 70 dolary za barel v jeho druhém pololetí. Celoroční průměrná cena by měla činit 71,2 dolaru za barel. Celoroční průměrná cena Brentu by tak měla být o zhruba devět dolarů na barel nižší než loni, kdy činila necelých 80 dolarů za barel.

Dolar by měl v prvních třech čtvrtletích roku 2025 vůči koruně zpevnit, až na 24,50, přičemž koncem roku 2025 podle nynějšího konsensu analytiků oslovených agenturou Bloomberg oslabí k 23,80. Po většinu roku o něco slabší koruna, než jaká je nyní, kdy kurs činí 24,30, utlumí dopad zlevňování ropy do cen pohonných hmot v ČR. Ty by i tak v příštím roce měly trendově mírně zlevnit, k úrovni konce roku 2025 pod 35 korunami v případě benzínu a k hodnotě pod 34 korunami v případě nafty.

