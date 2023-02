Audi cítí šanci, uvažuje o továrně na elektromobily v USA

Německá automobilka Audi zvažuje výstavbu továrny na výrobu elektromobilů ve Spojených státech, aby tak využila subvence, které nabízí americký zákon o snižování inflace (IRA). Audi je stejně jako Škoda Auto a další značky součástí německého automobilového koncernu Volkswagen.

„Zatím nemáme v USA žádnou továrnu. Se zákonem americké vlády o snižování inflace se samozřejmě stavba továrny na výrobu elektromobilů ve Spojených státech stává velmi atraktivní,” uvedl v rozhovoru s německým listem Frankfurter Allgemeine Zeitung šéf Audi Markus Duesmann. Konečné rozhodnutí však podle něj zatím nepadlo. Automobilka Audi následně informace z rozhovoru potvrdila.

Koncern Volkswagen, který je největším výrobcem automobilů v Evropě, plánuje v budoucnu zvyšovat ve Spojených státech produkci pro místní trh. Podle Duesmanna je pravděpodobné, že automobilka Audi by továrnu na elektromobily v USA postavila ve spolupráci s dalšími koncernovými značkami.

Americký zákon IRA schválený loni v srpnu nabízí subvence a daňové úlevy na místní výrobu široké škály ekologických produktů. Jeho součástí je rovněž daňová úleva 7500 dolarů (zhruba 168 tisíc korun) pro zájemce o elektromobily vyrobené v Severní Americe, uvedl Reuters.

Koncern Volkswagen loni v březnu oznámil, že hodlá v příštích pěti letech investovat v Severní Americe minimálně 7,1 miliardy dolarů (zhruba 159 miliard korun). Do roku 2030 tam plánuje rozšířit nabídku elektromobilů o 25 nových modelů.