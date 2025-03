Evropský autoprůmysl hledá záchranu u zbrojařů. Bude to drahý a dlouhý proces

Evropský automobilový sektor je v chaosu a dodavatelé komponentů začínají hledat odbyt u zbrojovek. Aktuálně se jedná o nejrychleji rostoucí průmyslový sektor v Evropě.

„V obranném průmyslu vidíme spoustu příležitostí,“ uvedl spolumajitel obří rodinné firmy firmy Jopp Martin Büchs. Ten musel během posledních pěti let propustit pětinu zaměstnanců kvůli poklesu automobilového průmyslu. Německá firma Jopp, která má své výrobní závody i v Třebíči a velkém Meziříčí má dalších třináct továren na třech kontinentech a díly autoprůmyslu dodává již déle než sto let. "Naši zaměstnanci jsou obecně otevření novým nápadům, protože jejich prioritou je mít dlouhodobě udržitelná pracovní místa,"roplnil majitel pro agenturu Bloomberg.

Büchsovo rozhodnutí odráží rostoucí evropský trend, protože rozsáhlé sítě malých a středně velkých výrobců zápasí s přechodem automobilového průmyslu na elektrická vozidla , která vyžadují méně dílů. Mnozí z nich se proto obracejí na obranný průmysl v naději, že zinkasují miliardy eur, které evropské vlády vyčleňují na posílení svých armád, zatímco USA ustupují od závazku vůči desítky let staré transatlantické bezpečnostní alianci.

Strach z války žene akcie zbrojovek do výšin. Jejich majitelé nevídaně bohatnou Trhy Válka na Ukrajině a nevypočitatelné chování amerického prezidenta Donalda Trumpa nahrávají evropskému zbrojnímu průmyslu. Hodnota výrobců zbraní a munice na burze výrazně roste. Michal Nosek Přečíst článek

Německo tento týden otevřelo cestu k větším výdajům na obranu uvolněním pravidel státního dluhu, zatímco Švédsko, Česká republika a pobaltské země zvyšují své vojenské rozpočty. Evropská unie plánuje vydat 800 miliard eur na posílení bezpečnosti kontinentu a generální tajemník NATO Mark Rutte vyzval evropské země, aby zvýšily výdaje na obranu na 3,5 procenta svých ekonomik.

Transformace továren pro armádní zakázky však není snadná, vyžaduje repasování vybavení a rekvalifikaci pracovníků. V Německu již hledá výrobce autodílů Schaeffler partnery pro obranný průmysl pro rozšíření prodeje , zatímco Trumpf, průmyslový výrobce známý svými speciálními lasery, zvažuje výrobu zařízení, která by dokázala sestřelit drony. Maďarská společnost Büttner, která dříve zásobovala německé výrobce nástrojů pro automobilový průmysl, očekává, že přesune více svých kapacit do obranného sektoru. Francouzská Europlasma, společnost, která vyvíjí řešení pro likvidaci nebezpečného odpadu, předložila nabídku na převzetí továrny Fonderie de Bretagne, která dodává kovové díly Renaultu. Europlasma uvedla, že nabídka je součástí strategie vstupu do obranného sektoru.

Konec vlády Volkswagenu. Zbrojovka Rheinmetall je největší německou firmou Money Největší evropský výrobce munice Rheinmetall překonal automobilový koncern Volkswagen a stal se největší německou firmou podle tržní kapitalizace. Zpráva je další nejnovější známkou rostoucí poptávky investorů po akciích firem z obranného průmyslu, uvedla agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Přestože obranný průmysl zažívá boom, je stále výrazně menší než automobilový sektor a může nahradit pouze část pracovních míst a výroby . V evropském automobilovém průmyslu pracuje zhruba třináct milionů lidí, což zhruba tvoří sedm procent zaměstnanosti v Evropské unii, zatímco sektor obrany zaměstnává něco přes jeden milion. „Myslím si, že diskuse o tom, že obrana zastaví pokles automobilového průmyslu a jeho dodavatelů, je iluzí,“ řekl Jürgen Kerner, zástupce šéfa největšího německého odborového svazu IG Metall. "Nic z toho nelze udělat přes noc."

Obranné snahy také vedou ke vzniku nových společností. Například v Estonsku vznikla společnost Frankenburg Technologies, která chce vybudovat levné systémy protivzdušné obrany . Země, která sousedí s Ruskem, zdvojnásobila od roku 2022 svůj vojenský rozpočet.

Mezitím největší evropský výrobce automobilů Volkswagen se 40 tisíci zaměstnanci ,snižuje kapacitua je otevřený obrannému průmyslu, který využívá jeho přebytečné kapacity. Společnost Rheinmetall se zabývala využitím továrny VW v německém Osnabrücku k výrobě obrněných vozidel a podle plánů belgické společnosti John Cockerill Defense by mohla být podobně přeměněna i výrobní zóna Audi v Bruselu.

Servis pro Pandury i nadále obstará firma ze Strnadova zbrojařského impéria Zprávy z firem Servis bojových vozidel Pandur české armády bude mít i nadále na starosti kopřivnická firma Tatra Defence Vehicle (TDV) z holdingu CSG miliardáře Michala Strnada. ČTK Přečíst článek

Italský ministr průmyslu Adolfo Urso již kvůli krizi automobilového průmyslu navrhl transformovat továrny na automobily na výrobu pro obraný průmysl. Plán, vedený lednovým výrazným poklesem výroby vozů Fiat Stellantis, má za cíl chránit pracovní místa využitím překrývání odvětví s vojenskou technologií.

Kromě přestavby továren na výrobu zbraní se výrobci musí potýkat s těžkopádným procesem certifikace a bezpečnostními prověrkami. “Přímé dodávky pro armádu nebo výroba specializovaných vojenských produktů totiž vyžaduje certifikaci NATO, která obvykle trvá jeden až dva roky a stojí minimálně 200 tisíc eur,” říká Christian Bartsch, výkonný ředitel společnosti ACATO, která se specializuje na certifikace a kybernetickou bezpečnost. A proces nemůže začít, dokud společnost již neobdrží objednávku od armády. "V Německu je proces zadávání zakázek náročný, až likvidační. Společnost hladoví, dokud nepřijde na řadu," dodal Bartsch s tím, že německým úřadům trvá velmi dlouho, než něco skutečně vyřídí a společnosti v té době mají pouze náklady a nevydělají ani euro.