Apple zpozdí spuštění funkce umělé inteligence, iPhony 16 přijdou bez ní

Chystaná funkce umělé inteligence (AI) společnosti Apple se objeví později, než se čekávalo, a nestihne tak spuštění revize softwaru iPhonů a iPadů. Nové přístroje iPhone 16 tak zřejmě tuto funkci získají až při aktualizaci softwaru. Apple ale bude mít více času na opravu chyb. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje.

Apple plánuje začít zavádět zákazníkům svoji funkci Apple Intelligence až v rámci aktualizací softwaru, které se objeví do října. To znamená, že funkce AI přijde několik týdnů po prvním vydání softwaru iOS 18 a iPadOS 18, které je naplánováno na září, uvedly zdroje.

Apple také podle zdrojů plánuje poprvé zpřístupnit Apple Intelligence vývojářům softwaru k předběžnému testování již v nadcházejícím týdnu prostřednictvím beta verzí iOS 18.1 a iPadOS 18.1. Tato strategie je pro firmu nestandardní, protože Apple obvykle uvolňuje náhledy následných aktualizací až v době, kdy je veřejně vydána úvodní verze nové generace softwaru.

Apple oznámil nové funkce a operační systémy na své vývojářské konferenci v červnu. Uvedl tehdy, že Apple Intelligence bude debutovat jako součást systémů iOS 18 a iPadOS 18. Nové načasování znamená, že funkce AI budou široce spuštěné až v následné aktualizaci nového operačního systému. To představuje možnost, že první modely přístroje iPhone 16 dodané spotřebitelům v tomto roce budou postrádat nové funkce AI a budou vyžadovat aktualizaci softwaru o několik týdnů později.

Apple doufá, že by nové funkce AI mohly pomoci v prodeji nových iPhonů v letošním roce. Nový přístroj nebude mít mnoho změn v designu, hlavním lákadlem k jeho nákupu by tak mělo být vylepšení softwaru.

