Apple příjemně šokuje. Nové hodinky budou tenčí, z AirPodů Pro budou naslouchátka

Večer plný novinek. To je každoroční zářijová keynote technologické společnosti Apple. Letos se vše točilo kolem umělé inteligence, ale také nových hodinek, iPhonů a starých sluchátek, z nichž se stanou plnohodnotné zdravotní pomůcky pro uživatele se zhoršujícím se sluchem. Do prodeje vše vstoupí 20. září. Co tedy Apple letos nabízí?

Apple Watch 10

Očekávaná novinka, jubilejní vydání legendárního zařízení, které změnilo náhled velké části lidí na nositelnou elektroniku. Nové hodinky nabídnou největší displej v hlavní řadě, ale je dokonce větší než u Apple Watch Ultra 2. Nabídnou ještě více AI funkcí včetně překladu mluveného slova v reálném čase. Ze zdravotních funkcí se hodinky zaměří na spánkovou apnoe. Pro Apple jde navíc o další uhlíkově neutrální produkt, čímž se snaží naplňovat své cíle uhlíkové neutrality pro rok 2030.

Apple Watch Ultra 2

Ačkoli se občas objevovaly spekulace, že se i letos objeví nové high-endové hodinky Ultra s pořadovým číslem 3, nakonec Apple tato očekávání nenaplnil. Nejlepšími hodinkami od Applu tak zůstávají Ultra 2, letos se však ke světlému pouzdru přidává Satin Black.

Zajímavostí je také nová aplikace Tides, která bude určena pro plavání a další vodní aktivity. Pravděpodobně bude dostupná i ve standardních hodinkách.

AirPods

Asi největší inovace letos Apple nabízí v segmentu sluchátek. Předně – základní řada AirPods, která dosáhne již pořadového čísla 4, se kvalitou značně přiblíží řadě Pro. Klasické AirPody budou k dostání ve dvou variantách, z nichž ta dražší nabídne aktivní potlačení okolního ruchu známé právě ze série Pro.

AirPody Max, které jsou náhlavní akustickou soupravou od Apple, se větší novinky nedočkají, nicméně budou nově dostupné v dalších barvách a řekněme velkou inovací projde nabíjení, které nově bude USB-C.

Asi nejzajímavější novinku pak přinesou AirPody Pro, ačkoli půjde o novinku nikoli hardwarovou, ale softwarovou. AirPody Pro nebudou mít nový model, jejich druhá série se však stává zásadní pomůckou pro uživatele se zhoršujícím se sluchem. Apple pokračuje ve své snaze nabízet technologická řešení v medical oblasti, a právě AirPody Pro se nyní stanou téměř regulérními naslouchadly. Navíc Apple vyvinul test kvality sluchu, který by měl být srovnatelný s profesionálním testem, uživatelé tak budou moci sledovat kvalitu sluchu doslova v reálném čase.

Všechny nové AirPody budou k dispozici také 20. září, softwarové novinky budou uvolňovány postupně.

iPhony

Tim Cook na začátku premiéry nových iPhonů uvedl: Nový iPhone byl vytvořen pro užívání Apple Intelligence. Doslova byl kolem ní postaven.

Ano, očekávání, že více než představení technologií bude zářijová keynote o využívání Apple Intelligence, se do velké míry naplnila (o Apple Intelligence a jejích možnostech Apple hovořil na jarní konferenci pro vývojáře). Ačkoli technologicky nové iPhony jsou samozřejmě lepší a rychlejší než ty loňské, skoky ve výkonu CPU a GPU se již neudávají ve vyšších desítkách procent, ale do 20 procent. Dílem to však je i proto, že část nových čipů s pořadovým číslem 18 je alokována právě pro využití umělé inteligence.

Přesto tu je několik zajímavostí. Tou hlavní je kombinace výkonu, efektivnosti a velikosti baterií. V důsledku toho i tyto supervýkonné stroje mají přinejhorším stejnou výdrž jako loňské iPhony, letošní iPhone 16 Pro Max je pak podle Applu mobilem s nejvyšší výdrží baterie ze všech dosavadních telefonů.

Druhou zajímavostí je návrat dalšího fyzického tlačítka, které je tentokrát věnováno fotoaparátu a Apple mu říká Camera Control. Primárně funguje pro spuštění aplikace Fotoaparát, dále jako spoušť, ale také jím lze vyvolat řadu dalších funkcí fotoaparátu.

Zajímavostí pak je Visual Intelligence, která dokáže propojit funkce fotoaparátu s celou řadou funkcí AI – například přidá termín koncertu do kalendáře na základě fotografie plakátu nebo umožní pořídit si rezervaci v restauraci, kterou si vyfotíte.

Také nové iPhony a iPhony Pro budou k dispozici od 20. září, předprodej začíná 13. září. Cena základního modelu iPhone 16 s úhlopříčkou 6,1 palce (15,5 centimetru) bude v České republice začínat na 23 990 korun.