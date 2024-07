Skládací iPhone? Apple na něm údajně už pracuje

Americká společnosti Apple zvažuje, že v roce 2026 představí skládací iPhone. Uvedl to server The Information s odvoláním na dvě osoby obeznámené s touto záležitostí. To by mohlo představovat zásadní přepracování hardwarového designu nejoblíbenějšího produktu Applu.

Konkurenční společnost Samsung Electronics představila skládací přístroj v roce 2019 s cílem přilákat nové zákazníky výraznou změnou hardwarového designu. Stala se tak průkopníkem v segmentu skládacích přístrojů.

Podle zdrojů projekt takového telefonu iPhone postoupil z fáze pouhých úvah. Společnost oslovila dodavatele v Asii, aby pro zařízení vyrobili komponenty. Nový produkt má zatím interní kódové označení V68. Zdroje ale také varovaly, že není zaručeno, že telefon se nakonec dostane na trh.

Apple urovnal spor ohledně Apple Pay. Placení iPhonem se otevře i pro třetí strany Zprávy z firem Evropská komise přijala závazky amerického technologického podniku Apple ohledně zpřístupnění jeho technologie pro mobilní platby konkurenci. Stojí ve čtvrtečním sdělení Komise. Apple se tak vyhnul vysoké pokutě za porušování pravidel hospodářské soutěže, napsala agentura DPA. ČTK Přečíst článek

Skládací chytré telefony vybavené funkcemi umělé inteligence by mohly podpořit poptávku po iPhonech. Apple nyní čelí silné konkurenci v Číně od firem Honor a Huawei a celosvětově je jeho velkým rivalem právě Samsung.

Globální trh se skládacími chytrými telefony vzrostl v prvním čtvrtletí meziročně o 49 procent. To byl nejvyšší růst za šest měsíců, ukázala zpráva firmy Counterpoint Research. Na první příčku v segmentu se poprvé dostal Huawei, který sesadil z této pozice Samsung, uvedla agentura Reuters.

Mobilní telefon jako náramek. Motorola představila ohebný koncept Enjoy Mobilní telefon obepínající zápěstí. I to je možná cesta, kterou se budou tato zařízení v budoucnu ubírat. Jeden takový koncept představila společnost Motorola na veletrhu Mobile World Congress v Barceloně. fry, ČTK Přečíst článek