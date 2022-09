Proč aerolinky nesnášejí AirTagy

Chaos během letošní letní cestovní sezóny zpopularizoval sledovací zařízení do kufrů, která v případě jejich ztracení pomohou určit jejich přesnou polohu. Aerolinky ale nechtějí, aby je cestující používali.

Reklama

"Vyndejte si baterku"

Sledovací zařízení AirTag od společnosti Apple sice nebylo první svého druhu, ale americké firmě se ho podařilo během posledního roku a půl jejich existence nejlépe zpopularizovat. Během letošní letní cestovní sezóny tomu vydatně pomáhaly samotné aerolinie tím, že ztrácely více kufrů, než bývalo zvykem.

Cestující si pro klid duše, že po usazení se v letadle na mobilu uvidí, že je jejich zavazadlo s nimi, začali sledovače kupovat ve velkém. Ta představa, že člověk přistane v Londýne, New Yorku či Singapuru, ale jeho zavazadlo je někde jinde, jednoduše zabrala a "donutila" cestující utratit nějaký ten peníz navíc. Je to ale vše o psychice, protože i když cestující uvidí, že jeho zavazadlo nenaložili, nic s tím nezmůže. Může ale aerolince poskytnout při následném hledaní zatoulaných kufrů relativně přesné informace o tom, kde se kufr nachází. Jenže se zdá, že aerolinky o takovou pomoc vůbec nestojí.

AirTagy jsou stále neprobádaným územím, co se regulace mezinárodního leteckého průmyslu týče. "Sledovací zařízení ještě nejsou zahrnuta do předpisů," uvedla na jaře mluvčí Lufthansy. Z toho prý podle německého národního dopravce vyplývá, že z právního hlediska jde o chytré telefony. Podle německé letecké společnosti je tak lze stejně jako třeba iPhony převážet pouze v příručním zavazadle. Alternativně můžete také vyjmout baterii ze svého AirTagu a poté jej uložit do kufru. V ten okamžik je ale samozřejmě celé zařízení k ničemu.

Konec lhaní

Skutečným důvodem, proč letecké společnosti nechtějí, abychom používali AirTagy či podobná zařízení, je, že nad nimi díky tomu máme navrch. Víme přesně, kde kufr uvázl a oni nám nemohou vyprávět nějaké pohádky a lži o tom, co se stalo a že kufr už je na cestě, když se už dva dny nehnul z místa. Nemohou nám prostě věšet bulíky na nos. Například ať jdeme ještě hodinu čekat k zavazadlovému pásu, že to určitě ještě dorazí, ačkoliv výdej zavazadel z letu skonči před půl hodinou a AirTag se hlásí tisíce kilometrů daleko.

Důkazem toho může být má nedávná zkušenost z londýnského Heathrow. Výdej zavazadel skončil, kufr stále nikde, poloha AirTagu hlásí, že se zavazadlo stále válí na lisabonském letišti. Jdu tedy na reklamace, kde ukazuji v mobilu polohu AirTagu. „Ale pane AirTagy jsou hrozně nespolehlivé. Kufr určitě ještě dorazí, běžte si tam stoupnout a počkejte,“ tvrdili mi. Chtělo se mi rýpavě odpovědět: „Vážně? A vaše služby jsou spolehlivé?“

Reklama

O nepravdě onoho pracovníka na Heathrow nejprve nepřesvědčil ani fakt, že poloha AirTagu byla aktualizována před dvěma minutami. Po téměř půlhodinové debatě a mém naléhání, aby zavolal nakladačům zavazadel, zda potvrdí, že vše z mého letu již vyložili – což také nakonec pracovníci handlingu potvrdili – uznal, že mé zavazadlo opravdu uvázlo v Lisabonu a dorazí nejbližším možným letem. Opět to ale byla lež, protože další dva dny se kufr nehnul z místa. Nakonec dorazil po třech dnech.

Připomíná to trochu historii mobilních telefonů, které svého času musely být vypnuty a odloženy, protože neuměl pořádně říct, co by vlastně signál z mobilních telefonů mohl udělat s letadlem či jeho navigačními systémy...

Apple chystá další zdražování. Po telefonech přijdou na řadu aplikace Zprávy z firem Důvodem skokového zdražování, k němuž se Apple letos na podzim uchyluje, je dražší dolar. Projevilo se to již na nových iPhonech 14, nyní podle agentury Bloomberg Apple zdraží aplikace v App Storu. sta Přečíst článek