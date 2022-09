Nový iPhone dorazil do Prahy. Je dražší, ale dostupnější

Apple před týdnem zveřejnil nabídku nových telefonů. A nyní do obchodů po celém světě dorazily zásilky s aktuálními stroji. Prahu a další obchody v České republice nevyjímaje. Na rozdíl od předchozích let telefon seženete i bez předobjednání.

Obchody oficiálních prodejců produktů Apple v České republice jsou dnes rušnější než obvykle. Důvod je jednoduchý. Dorazily nové telefony iPhone a nové hodinky Apple Watch. Telefony mají pořadové číslo 14, hodinky 8. Prodejci ještě po ránu někde předělávají reklamní poutače, kde ještě včera visely reklamy na iPhony 13.

Loňské telefony stejně jako ty letošní pokračují v linii nastavené Applem před několika lety a nepřinášejí žádnou revoluci. Jen jsou opět rychlejší, mají zase o něco kvalitnější fotoaparát a jinak pracují s horním prostorem v displeji.

I proto se aktuální telefony staly terčem vtipů. Nejslavnější meme zachycuje muže v kostkované košili, který vybaluje úplně stejnou košili při štědrovečerním rozdávání dárků, jako má aktuálně na sobě. Text pak hlásá: Já při výměně iPhonu 13 za iPhone 14.

Dražší, ale dostupnější

I tak si tuzemští prodejci dovolili nejnovější telefony zdražit. Zatímco doposud nové nejdražší iPhony (tedy řada Pro Max) v Česku s daní vyšly na 33 tisíc korun, letos jsou top modely v prodeji o tři tisíce dražší. Přitom v USA Apple drží cenovou politiku stabilní.

Jak je tedy zdražení možné? Jednoduše výrazně rostoucím kurzem dolaru.

Možná i to je jedna z příčin dříve nevídané situace: nový iPhone si můžete jít hned první den prodeje skutečně koupit do obchodu. To se dříve nedařilo, první zásilky bývaly věnované výlučně předobjednávkám.

„Na skladě máme hlavně terové a půlterové telefony. Max bych možná našel jeden dva, běžných Pro modelů ale máme víc,“ odpovídá mi porodejce pražského prémiového resellera produktů Apple. „Hodinky už také dorazily. Běžné osmičky máme na skladě běžně, s těmi by neměl být žádný problém,“ dodal prodejce.

Další zásilky za týden

Nejočekávanějším artiklem letošní podzimní sezony novinek od Applu pak vedle telefonů byly hlavně prémiové hodinky Apple Watch Ultra. Ty by se však v obchodech měly objevit až příští týden a s cenovkou 25 tisíc korun včetně daně. Tedy zhruba dvojnásobek proti běžným Apple iWatch.

„Těžko odhadovat, je možné, že v prvních dnech bude o hodinky enormní zájem a první várka bude hned pryč,“ přemýšlí prodejce nad otázkou, zda budou prémiové hodinky stejně dostupné jako klasická řada.

