Obavy z cel „nakoply“ prodej iPhonů. Apple vydělal víc, než se čekalo

Ukazuje se, že snahy Applu o přesměrování rozsáhlého globálního dodavatelského řetězce, aby tolik neutrpěl obchodní válkou amerického prezidenta Donalda Trumpa, byly zatím úspěšné.

Americká technologická společnost Apple ve třetím finančním čtvrtletí zvýšila tržby i zisk mnohem více, než se čekalo. Tržby za tři měsíce do konce června meziročně stouply o téměř deset procent a přesáhly 94 miliard dolarů (přes dva biliony korun). Překvapivě prudce vzrostl i prodej chytrých telefonů. Firma to uvedla ve svém dnešním sdělení po skončení burzovního obchodování ve Spojených státech.

Analytici v anketě společnosti LSEG odhadovaly tržby na 89,54 miliardy dolarů. Zisk na akcii očekávali 1,43 dolaru, činil ale nakonec 1,57 dolaru.

Odhady analytiků překonal i prodej iPhonů, které jsou nejžádanějším produktem společnosti z Cupertina v Kalifornii. Jejich prodej vyskočil o 13,5 procenta na 44,58 miliardy dolarů. Šéf firmy Tim Cook nárůst prodeje zčásti připisuje snaze zákazníků vyhnout se pozdějším vyšším clům.

„Výsledky lze obecně hodnotit pozitivně, protože očekávání od Applu nejsou tak vysoká jako například od Mety nebo Microsoftu. Zároveň je uplynulý kvartál obdobím, během kterého nedošlo k výraznějšímu oživení v Číně,“ napsal analytik společnosti XTB Tomáš Cverna.

Ukazuje se, že snahy Applu o přesměrování rozsáhlého globálního dodavatelského řetězce, aby tolik neutrpěl obchodní válkou amerického prezidenta Donalda Trumpa, byly zatím úspěšné, píše agentura Reuters.

Firma přesouvá výrobu produktů určených pro USA. IPhony dodává z Indie a další výrobky, jako jsou počítače Macy a chytré hodinky Apple Watch, z Vietnamu.

Apple představil nový design. Největší revoluci zažijí iPady Zprávy z firem Apple se nesnaží novinkami šokovat. Pokračuje v evoluci nástrojů, které používáme denně. Technologický gigant výrazně propojuje umělou inteligenci s běžnými aplikacemi. Nový systém bude překládat telefonáty v reálném čase a hodinky vám nabídnou „kámoše do fitka“. Zajímavostí je stále větší zaměření na hráče, ale také řidiče aut. Otázka na začátek: Myslíte, že se Apple Intelligence naučila češtinu? Stanislav Šulc Přečíst článek

Vítězové a poražení Trumpovy vlády: Vládnou Microsoft, Meta, a Rheinmetall, poraženým je Apple Trhy Akcioví investoři za vlády Donalda Trumpa značně mění preference. Rezignovali na vše spojené se životním prostředím, naopak se ještě více snaží vsázet na technologický sektor, ale také do zbrojení. Ukazuje to analýza The Financial Times, z níž se jasně ukazuje, komu Trump „pomohl“, a komu naopak ublížil. Vítězů je celá řada, stejně tak i poražených. Stanislav Šulc Přečíst článek