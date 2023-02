Kaprun nebo Pec? Tuzemské lyžařské areály hlásí skvělé podmínky a rekordní obsazenost

Bohatá sněhová nadílka přilákala do tuzemských lyžařských středisek rekordní počet lyžařů.

Nejlepší sobotu v sezoně zaznamenal Skiareál Lipno. Za jeden den středisko navštívily téměř tři tisíce lyžařů. A podobně tomu bylo i dnes.

"V sobotu i dnes bylo zcela plno. Na svazích je kolem metru sněhu, jedná se o kombinaci přírodního i technického. V provozu máme všechny sjezdovky s výjimkou Střechy," řekla za lipenský skiareál Olga Kneiflová.

Dosavadní rekord zaznamenal i Skiresort Černá hora – Pec, který navštívilo téměř 20 tisíc lidí. Kromě sjezdovek s přírodním sněhem, si návštěvníci užívali běžkování. Návštěvnost byla nakonec lepší než minulý víkend, kdy tam podle mluvčí resortu Ziny Plchové přijelo téměř 17 tisíc lidí.

A vysoký nárůst počtu lyžařů zaznamenali i v Říčkách v Orlických horách nebo v areálu na Chrudimsku nebo v areálech na Moravě.

Na hřebenech Krkonoš je nyní metr až metr a půl sněhu. Za 24 hodin ho napadlo deset centimetrů.

Podle údajů zveřejněných dnes ráno horskou službou leží nyní v Jeseníkách v nadmořské výšce 1300 metrů okolo 80 centimetrů sněhu. Za posledních 72 hodin připadlo 30 centimetrů prachového sněhu.

