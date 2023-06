Alibaba se chystá na krizi v Číně. Do čela míří otcové-zakladatelé spojení s Jackem Ma

Čínský internetový prodejce Alibaba oznámil zásadní změny v nejvyšším vedení. Cílem změn je podle agentury AP urychlit růst v oblasti internetového obchodu v době, kdy čínská ekonomika zpomaluje navzdory uvolnění protipandemických opatření.

Novým šéfem firmy bude Eddie Wu (48), který na pozici vystřídá Daniela Zhanga. Wu dříve působil jako předseda představenstva divize internetového prodeje. Jedenapadesátiletý Zhang bude řídit divizi Alibaba Cloud Intelligence, která se věnuje cloudovým službám a umělé inteligenci.

Do funkce předsedy představenstva skupiny Alibaba nastoupí Joseph Tsai, nynější výkonný místopředseda předseda společnosti. Tsai je kanadský občan narozený Tchaj-wanu a koncem 90. let pomáhal společnost Alibaba zakládat. Změny vejdou v platnost 10. září.

Palec dolů. Nadnárodní banky předpovídají Číně horší budoucnost Money Několik významných bank v poslední době zhoršilo výhled vývoje čínské ekonomiky na letošní rok, naposledy tak učinila americká investiční banka Goldman Sachs. Oživení druhé největší ekonomiky světa po uvolnění protipandemických opatření totiž ztrácí dynamiku, upozornil zpravodajský server CNBC. ČTK Přečíst článek

Zhangův překvapivý odchod přichází poté, co Alibaba na začátku roku oznámila plány na restrukturalizaci do šesti samostatných jednotek, podotkla agentura Bloomberg. Cílem je podpořit růst skupiny a vytvořit skupinu firemních lídrů od cloud computingu a logistiky po mezinárodní obchod. Svou velkolepou vizitehdy podrobně představila ve chvíli, kdy skupina zveřejnila, že třetí čtvrtletí v řadě dosáhla jednociferného růstu tržeb, což posílilo obavy, že oživení čínských spotřebitelských výdajů může být delsí, než se očekávalo.

Ma zůstává duchovním otcem Alibaby

„Dobrá věc je, že nový generální ředitel a předseda představenstva jsou všichni spoluzakladatelé společnosti a mají nejblíže k Jacku Ma. To znamená, že Ma zůstává duchovním vůdcem Alibaby,“ řekl Kenny Wen, vedoucí investiční strategie KGI Asia Ltd. „Nemyslím si, že změna managementu signalizuje velkou změnu strategie,“ dodal.

Čína se otevřela světu, ale jen trochu. Nový zákon o špionáži odrazuje zahraniční byznysmeny od návštěvy Politika Naděje vkládané do raketového ekonomického čínského oživení na přelomu roku se nenaplnila. Čínské akcie klesají. Návrat zahraničních manažerů do Číny a tedy i případného kapitálu se navíc stal rizikový kvůli novému zákonu o špionáži a snaze Pekingu kontrolovat informace plynoucí mimo Čínu. Byznysmeni zejména ze Západu tak své cesty do říše středu pečlivě zvažují. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Do konce roku se očekává uvedení divize cloudových služeb na burzu. Její vyčlenění ze společnosti už bylo schváleno. Zhang bude působit jako její generální ředitel a předseda představenstva. "Vzhledem k významu skupiny Alibaba Cloud Intelligence Group, která postupuje směrem k úplnému vyčlenění, je pro mě nyní ten správný čas na změnu," uvedl Zhang v prohlášení.

Skupinu Alibaba Zhang řídil od roku 2015. V roce 2019 na pozici předsedy představenstva vystřídal spoluzakladatele Alibaby Jacka Ma.

Návrat za katedru. Jack Ma, zakladatel Alibaby, bude působit na univerzitě v Tokiu Leaders Zakladatel čínské internetové společnosti Alibaba Jack Ma začal jako hostující profesor působit ve výzkumnému institutu Tokyo College, který spadá pod Tokijskou univerzitu. S odvoláním na oznámení školy o tom informoval britský list Financial Times (FT). Ma, který začínal jako učitel angličtiny, se bude zabývat projekty v oblasti udržitelného zemědělství a produkce potravin. Tento kdysi nejbohatší Číňan bude také pořádat semináře o podnikání. Smlouvu má do října. ČTK Přečíst článek