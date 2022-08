Alespoň někdo umí na krizi vydělat. Gazprom má rekordní zisky. Kreml je může poslat na válku

Největší producent zemního plynu na světě těží z extrémního nárůstu ceny této komodity. Hlavním akcionářem Gazpromu je ruská vláda, která získá většinu zisku. Pošle stamiliardy rublů na podporu války na Ukrajině?

Ruský plynárenský gigant Gazprom v letošním prvním pololetí vydělal rekordních 2,5 bilionu rublů (zhruba bilion korun). Oznámila to podle agentury Reuters firma. Dodala, že její vedení doporučilo vyplacení průběžné dividendy. Za loňský rok Gazprom nevyplatil žádnou dividendu, jeho akcionáři tak roční dividendu nedostali poprvé od roku 1998.

Rusko se letos kvůli svému útoku na Ukrajinu stalo terčem rozsáhlých hospodářských a finančních sankcí ze strany západních zemí. Gazprom začal omezovat dodávky plynu do Evropy, firma nicméně těží z prudkého nárůstu cen této suroviny.

„Navzdory sankčnímu tlaku a nepříznivému vnějšímu prostředí vykázala skupina Gazprom v první polovině roku 2022 rekordní tržby i čistý zisk. Zároveň snížila čisté zadlužení,“ uvedl náměstek ředitele podniku Famil Sadygov.

Peníze dostane Kreml

Vedení podniku doporučilo vyplatit za první pololetí dividendu ve výši 51,03 rublu na akcii. Celkově by tak firma akcionářům vyplatila přes 1,2 bilionu rublů. Návrh ještě musejí akcionáři schválit na mimořádné valné hromadě, která se má konat 30. září. Hlavním akcionářem Gazpromu je ruská vláda.

V květnu vedení Gazpromu navrhlo vyplatit za loňský rok rekordní dividendu 52,53 rublu za akcii. O měsíc později však ruská vláda na výroční valné hromadě toto rozhodnutí zvrátila, což vedlo k prudkému poklesu ceny akcií Gazpromu, píše Reuters.

Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím sítě plynovodů.

