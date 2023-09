A je to tady. Mnichovský veletrh IAA ovládly čínské elektrovozy

V Mnichově odstartoval významný veletrh o inovacích v autoprůmyslu. Tradiční evropské značky se snaží představit vize pro nadcházející roky. Podle serveru CNBC však veletrh ovládly čínské značky, které představily reálné stroje, kterými chtějí dobýt evropské trhy. Vizi čínské tsunami, která zaplaví evropské trhy, však komplikuje Tesla Elona Muska.

Rok 2024 bude přelomový pro automobilový průmysl. Zejména v Evropě. Ukázal to aktuální veletrh IAA, který momentálně probíhá v Mnichově. Zatímco evropské tradiční značky představují své vize elektromobility pro nadcházející roky, čínské značky ukazují reálné produkty, kterými chtějí oslovit evropské zákazníky již v příštím roce.

Jednou z nich je společnost Leapmotor, která v příštím roce uvede na evropské trhy sportovní vůz C10 a svůj model SUV. V nadcházejících dvou letech pak společnost podle slov svého CEO Ču Ťiang-minga plánuje vytvářet globálně úspěšné produkty.

Ještě dál je ve svých plánech automobilka BYD, do které investuje i Warren Buffett. BYD v pondělí uvedla elektromobil Seal, a to včetně cenovky, která činí 44 900 eur. CNBC připomíná, že Tesla v Evropě nabízí Model 3 vyrobený v německé továrně za 42 990 eur. Bude tedy zajímavé sledovat, jak se Sealu podaří oslovit evropské klienty.

Další značkou, která se v příštím roce objeví v Německu a následně na ostatních trzích, je Xpeng s modely P7 (sedan) a P9 (SUV).

Cenová válka?

Pro mnoho evropských zákazníků elektromobily stále nejsou příliš vhodnou alternativou ke klasickým automobilům. A to zejména kvůli ceně, ale také nedostatečné infrastruktuře dobíjecích stanic. Právě ceny by však v důsledku nástupu čínské konkurence mohly začít výrazně klesat.

Analytická společnost Bernstein Research již v červnu přišla s odhadem, že pokud by čínské automobilky vstupovaly na evropské trhy standardním způsobem, do roku 2030 by se jim povedlo dosáhnout pětiprocentního podílu na trhu. „Pokud by ale přišly s cenově agresivním přístupem, mohlo by to být až 20 procent,“ dodává zpráva Bernstein Research.

Podle CNBC však původní vize levných čínských elektromobilů, které zaplaví Evropu, zatím nedostává reálnou podobu. A to zejména kvůli Tesle Elona Muska, která nabízí ceny i pod těmi čínskými.

