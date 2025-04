Čínská elektromobilová válka. Nové baterie se nabijí za pár minut. Američané ani Němci nestíhají

Čína je již několik let lídrem v elektromobilitě a nejnovější inovace naznačují, že změnu v tomto nelze očekávat. Čínské značky se nyní předhánějí v tom, kdo nabídne nejefektivnější systém nabíjení.

Zatímco Evropa přemýšlí, jak co nejelegantněji znovuzavést podporu spalovacích motorů, v Číně probíhá závod o co nejdokonalejší technologie pro elektromobilitu. V centru dění jsou aktuálně baterie a jejich možnost co nejefektivnějšího dobití. A hlavní střet probíhá mezi značkami BYD a CATL.

První před pár týdny zveřejnila nový systém, který by uživatelům elektromobilů měl umožnit nabít vozidlo za pět minut. V důsledku toho akcie čínské značky značně posílily a hodnota společnosti překonala i Teslu, která naopak v posledních měsících značně propadla.

Nyní ale BYD zasáhla nečekaná konkurence, a to opět z Číny. Společnost CATL uvedla novou verzi svých bateriových jednotek. A ty se také nabíjejí stejně rychle jako ty od BYD. Jenomže jsou ještě efektivnější, protože podle testů na takto rychlé nabití vozidlo ujede 520 kilometrů, zatímco baterie od BYD pohánějí elektrovůz o 50 kilometrů méně.

„Těšíme se, že se naše spolupráce rozšíří o další lídry v oboru a budeme společně pokračovat v těchto inovacích. Věříme, že se tyto baterie stanou standardem pro elektrická vozidla,“ uvedl šéf inovací CATL Gao Huan. Podle něj by novými bateriemi mělo být jen v letošním roce osazeno 67 nových modelů elektrovozů.

Reuters: Tesla pro „chudší“ nabírá zpoždění Zprávy z firem Automobilka slibovala, že nový elektromobil uvede na trh v první polovině letošního roku s tím, že jeho výroba začne ve Spojených státech. Důvody zpoždění nejsou jasné, nový vůz by se mohl vyrábět i v Číně a v Evropě. ČTK Přečíst článek

Čína daleko před konkurencí

V Číně tak probíhá závod, kterému zbytek světa ani náhodou nestačí. Nejbližším konkurentem jsou Mercedes-Benz a Tesla. Ale srovnání je pro obě značky bolestivé.

Německá značka uvedla nový model CLA, který se s novou nabíječkou dobije za 10 minut na dojezd 325 kilometrů. Superchargery Tesly pak během 15 minut nabijí vozy na dojezdovou vzdálenost 200 mil, tedy zhruba 321 kilometrů.