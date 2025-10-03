Nový magazín právě vychází!

Velký zájem. V prvních hodinách sněmovních voleb dorazila k urnám až čtvrtina voličů

Volební účast je vysoká
Až čtvrtina voličů již v průběhu prvních hodin odevzdala na řadě míst v Česku hlas ve sněmovních volbách. Vyplývá to z informací od volebních komisařů nebo zástupců radnic a hejtmanství.

Účast za první dvě hodiny voleb byla vyšší než při volbách do Sněmovny v roce 2021, kdy za stejnou dobu dorazila k urnám většinou méně než pětina voličů. Některým voličům hlasování zkomplikovaly problémy s tzv. eDoklady, neboli elektronickým občanským průkazem v telefonu. Digitální a informační agentura proto doporučila, aby si lidé brali k volbám i klasické průkazy.

Volební účast v Praze se v některých městských částech přiblížila po prvních dvou hodinách až ke čtvrtině voličů. Například Praze 3 odvolilo do 16:00 zhruba 22 procent voličů, v Praze 4 asi 25 procent, v Praze 5 přibližně 20 procent a v Praze 6 skoro 23 procent podobně jako v Praze 10. V Praze 14 přišlo za stejnou dobu 15,69 procenta voličů. V Praze 12 byla účast k 15:00 asi 12,5 procenta voličů a v Praze 13 zhruba 13,2 procenta.

Volby 2025 jsou tu: drama to bude, popcorn povinný

Vítejte u volebního víkendu, budu ho tady na Newstream.cz glosovat. Zkusím to dělat s nadhledem, nakonec nejde o život, jsou to jen volby a politika.

David Ondráčka

Například v Moravskoslezském kraji byla k 16:00 účast podstatně nižší, jen zhruba deset procent podobně jako před čtyřmi lety za stejnou dobu. Uvedla to  Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení krajského úřadu. "Tam, kam naše kontrolní skupiny zavítaly, kontrolovaly namátkově i fungování elektronických dokladů. Na žádné problémy s nimi spojené ani na žádné jiné členové skupiny nenarazili," uvedla.

Volební účast kolem 15 až 20 procent měly po prvních dvou hodinách oslovené volební místnosti v Plzeňském kraji. Například v jednom z plzeňských okrsků v městské části Roudná hlasovalo zatím 16,5 procenta voličů. V šumavské Horské Kvildě, kde mají zapsáno 59 voličů, jich zatím hlasovalo 17,5 procenta a v nejmenší obci kraje, Čilé na Rokycansku s 19 voliči, téměř 23 procent. Kontroly z radnic prověřovaly v kraji funkčnost eDokladů, ale na problémy nenarazily.

Český premiér Petr Fiala (ODS)

Stanislav Šulc: Rozhodne volby peněženka? Pokud ano, Spolu má problém

Politologové, ekonomové i sociologové se vzácně shodují na jednom – volby v demokracii rozhoduje peněženka. Tedy konkrétně vývoj životní úrovně za poslední roky. Pokud k tomu skutečně dojde, pak bude u voleb mít poměrně závažný problém aktuální vládní koalice, protože za její vlády se růst životní úroveň zastavil téměř všem. A Petr Fiala nedokázal vysvětlit, že za to vláda může jen zčásti.

Stanislav Šulc

Vítejte u volebního víkendu, budu ho tady na Newstream.cz glosovat. Zkusím to dělat s nadhledem, nakonec nejde o život, jsou to jen volby a politika.

Každé sněmovní volby jsou důležité (nejvíce pro ty kandidující), a samozřejmě i tyto ovlivní další roky v české politice. Ale po nich zítra nenastane konec světa, přátelé. Ani kdyby to dopadlo jinak, než si přejeme a naši favorité těžce prohráli. Budou zase další volby a věci se znovu otočí. Žádné poslední volby v dějinách, žádná apokalypsa. Katastrofické strašení, že to jsou poslední volby, je zbytečné a nemoudré.

Ale pokud jste ještě nešli volit, tak si tu chvíli najděte a skočte tam. Je to naše právo v demokracii, má smysl ho využít. Minimálně je zábava si projet volební lístky a vidět, kdo všechno má tu „drzost“ kandidovat. Na výběr je ze širokého a barevného pelotonu, od úplných magorů přes marně zakrývané blázny, hochštaplery i populisty všeho druhu, až po nudné šedé myši, jejichž jméno vidíte na volebním lístku naposledy. Podstata a krása demokracie je, že může kandidovat úplně každý. Prostě každý má právo na svých 15 minut ostudy. Užijte si svátek demokracie.

Hnutí Stačilo! představuje lídry

David Ondráčka: Klauni, turisté i recyklovaní politici. Příští sněmovna nabídne bizarní stand-up

Příští sněmovna bude patrně plná bizarních politických postaviček. Z Malostranských paláců se stane jeviště pro jejich stand-up výstupy. Od Bobošíkové, přes Ševčíka, Šichtařovou až po Vidláka. Zprava doleva, od iracionálna k chaosu. Bude to panoptikum a zdroj nekonečně trpké zábavy. Když si zvolíme klauny, budeme mít prostě cirkus.

David Ondráčka

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou odhlasoval v Černoučku na Litoměřicku.
ONLINE: V prvních hodinách sněmovních voleb dorazila k urnám až čtvrtina voličů. Účast je vysoká

Česko dnes rozhoduje o složení nové Poslanecké sněmovny. Voliči vybírají 200 poslanců, kteří v příštích čtyřech letech určí podobu vlády i směřování země. Hlasování probíhá ve dvou dnech – v pátek a v sobotu – a účastní se ho kandidáti z celé řady politických stran, hnutí i koalic. Redakce sleduje průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. V našem onlinu najdete aktuální informace z volebních štábů, komentáře politologů i první reakce politiků. Čeká se napjatý souboj o to, kdo dostane šanci sestavit novou vládu – a zda se podaří některým stranám překročit pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny.

Opoziční Piráti podle předsedy strany Zdeňka Hřiba v letošních sněmovních volbách cílí na zisk přes deset procent hlasů a dvacítky mandátů. Hřib to řekl novinářům poté, co odevzdal svůj hlas v základní škole v Praze 10. Občany současně vyzval, aby nenechali převážit své možné zklamání z politiky, do volebních místností dorazili a nenechali za sebe rozhodovat jiné.

Sněmovní volby podle Hřiba budou rozhodovat o budoucnosti ČR. Za ideální by považoval, aby hlasovat přišlo alespoň 65 procent oprávněných voličů. „Chtěl bych požádat všechny, aby dorazili k volbám a nenechali za sebe rozhodovat jiné,“ uvedl.

Hřib zopakoval, že už po nástupu do čela Pirátů si dal za cíl překročit desetiprocentní zisk, připomněl i svůj nedávný cíl překonat hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). „Neúspěch by byl, kdyby se Piráti nedostali do Sněmovny, což nám před pár měsíci někteří prorokovali. Kdyby to nebylo deset procent, tak je to také k zamyšlení a já bych se podle toho rozhodoval, co dál,“ uvedl.

Pirátům podle něj po neúspěšných krajských či evropských volbách pomohly vnitřní reformy. „Umožnily sjednotit vnitřní a vnější komunikaci, myslím, že naše kampaně zase začaly dávat smysl,“ uvedl. Neúspěchy Pirátů podle něj pramenily mimo jiné z toho, že kampaně byly špatné a neoslovily lidi.

Piráti obhajují čtyři poslanecká křesla. V posledních volbách kandidovali společně se Starosty a nezávislými (STAN) a jejich koalice získala 15,62 procenta hlasů a 37 mandátů, většinu však kvůli preferenčním hlasům obsadili Starostové. „Více než deset procent znamená více než 20 mandátů, samozřejmě je otázka, jak to podle volebního systému dopadne. Ale za mě je důležité, aby nás nemohli obejít,“ uvedl Hřib.

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou odhlasoval v Černoučku na Litoměřicku.
Volby 2025 jsou tu: drama to bude, popcorn povinný

Vítejte u volebního víkendu, budu ho tady na Newstream.cz glosovat. Zkusím to dělat s nadhledem, nakonec nejde o život, jsou to jen volby a politika.

David Ondráčka

