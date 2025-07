Dalibor Martínek: Konečná s Maláčovou zahájily boj o vládu s Andrejem Babišem

Fialova vláda je asociální, nekompetentní a zkorumpovaná. S tímto sdělením předstoupilo před novináře hnutí Stačilo! v čele s Kateřinou Konečnou spolu s šéfy sociální demokracie Janou Maláčovou a Lubomírem Zaorálkem. Na dotaz novinářů o budoucnosti sociální demokracie po spojení s komunisty odpověděla Jana Maláčová, že nejde o stranu, ale o program.

Tam cítí obě šéfky partají, Konečná a Maláčová, devadesátiprocentní průsečík. Což může znamenat zánik sto třicet let staré strany, sociální demokracie. Co by tomu asi řekl Miloš Zeman.

Na kandidátkách Stačilo! při volbách do sněmovny bude asi čtyřicet zástupců sociální demokracie. V Ostravském kraji bude za lídryní Konečnou na druhém místě tamní rodák Lubomír Zaorálek. Maláčová bude jedničkou na kandidátce Stačilo! v Praze.

„Dnešní doba si žádá jednotu, ne soupeření, proto jsem rád, že hnutí Stačilo! může přinést optimistickou zprávu, spojili jsme se všichni,“ řekl předseda uskupení Daniel Sterzik.

Uskupení levicových stran Stačilo! nabírá na obrátkách. Možná bude po volbách klíčovou entitou, s kterou se bude muset bavit Andrej Babiš, aby po vítězných volbách poskládal vládu. Stačilo! je v současnosti v preferencích kolem sedmi procent a stává se „jazýčkem na vahách“.

Bude to mít těžké. Spolu premiéra Fialy a STAN Víta Rakušana vypadají nyní sice jako outsideři, Babiš vše válcuje, ale podle předvolebních průzkumů se zdá, že dokáží proti Babišovi postavit podobnou sílu. Něco kolem třiceti procent hlasů voličů.

Nakonec tedy bude záležet na okrajových, extrémistických stranách, jak se poskládá budoucí česká vláda. Tedy na Stačilo! O co si malé strany řeknou, jaké ústupky lídrové voleb připustí, o to se teď hraje.

Stačilo! je vysmívaným levicovým konglomerátem. Divná směsice komunistů a socialistů, národních socialistů, takzvaně nezávislých. Komunistka Konečná, socialistka Maláčová, přelétavec Lubomír Zaorálek, dvojnásobný ministr, zahraničí a kultury. Hlavně být u koryta.

Přestože je to divná směsice, možná právě toto uskupení bude rozhodovat o tom, kdo bude v Česku vládnout. Stačilo! uspořádalo v pondělí v Presscentru České tiskové kanceláře tiskovou konferenci. Co zaznělo? „Musíme zkrotit ceny energií. Ve mzdách a platech se dostáváme na úplný chvost našeho regionu,“ uvedla Kateřina Konečná. Která stála před novináři v čele šestičlenné skupinky lídrů čtyř stran. Ale hlavní slovo si na tiskové konferenci brala Jana Maláčová. S Konečnou patrně našly soulad. „Vláda škodí lidem. Proto jsme se rozhodli pro spolupráci. Máme 90 procent programovou shodu,“ hlásila Maláčová. Na jakých deseti procentech se hlavní dvě strany levicového Stačilo! neshodnou, ani jedna z lídryň neobjasnila.

Podle Konečné jsou klíčovými volebními tématy česká chudoba a „zbytečné válečné výdaje“. „Musíme otočit válečnickou rétoriku směrem k míru. Zbrojení nikdy k ničemu nepřispělo,“ pravila Konečná. Chce mimo jiné zlevnit základní potraviny pomocí nulové DPH. V tom si rozumí s Maláčovou. „Ceny potravin jsou mimo realitu,“ prohlásila šéfka Socdem.

Konečná chce také udělat audit státních úřadů, nejraději by zrušila Senát. Také jí vadí, že nadnárodní firmy vyvádějí z Česka stovky miliard korun, které potom podle ní v zemi chybí, třeba na důchody. „Fialo, doufám, že ministři už vyklízejí ve Strakovce kanceláře. Potom vám řekneme, stačilo,“ prohlásila.

Slova se na konferenci následně ujala Maláčová. „Všem se daří hůře. Vláda nasekala dluhy ve výší 1,2 bilionu korun,“ prohlásila. Chce vyšší mzdy, levnější bydlení. A férové pracovní podmínky. „Chceme snížit věk odchodu do důchodu na 63 let,“ prohlásila šéfka Socdem.

Obě levicové strany odmítají dávat peníze na zbrojení. „Odmítáme pět procent HDP na zbrojení. Pravici jde o to, aby zničila veřejné zdravotnictví a důchodový sytém. Tomu zabráníme,“ řekla Maláčová. Ve svém boji proti zbrojení se zdálo, že si notuje s Konečnou.

Do voleb tak míří nečekaný tandem Konečná-Maláčová. Lubomír Zaorálek evidentně hraje druhé housle. Ke slovu se dostanou pouze tehdy, je-li k tomu novináři vyzván, protože byl ministrem a je známá tvář. Jinak se evidentně drží trochu zpátky, za nitky v uskupení tahají jiní. Konečná s Maláčovou zahájily boj o vládu s Andrejem Babišem.