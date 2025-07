Dalibor Martínek: Boj o pět procent aneb V politickém podpalubí to vře

Bývalá ministryně sociálních věcí za socialisty Jana Maláčová, současná předsedkyně socialistů, a Lubomír Zaorálek, taktéž bývalý několikanásobný ministr – zahraničí či kultury – či šéf sněmovny, nyní dvojka socialistů, budou ve volbách kandidovat za komunisty. Přesněji řečeno za Stačilo!

Socialisté se v předvolebních průzkumech dlouho potácejí kolem nevolitelných tří procent. Tito matadoři patrně usoudili, že jsou pro společnost tak důležití, že by měli sedět ve sněmovně. A jako výtah jim má pomoci Stačilo!, což jsou převlečení komunisté s Kateřinou Konečnou v čele. A jehož preference se podle výzkumných agentur pohybují kolem šesti procent.

Konečná získala dvě známá jména, Maláčová a Zaorálek šanci být zase ve sněmovně, a sociální demokracie se rozpadá.

Vše se tetelí

Je složité sledovat hemžení stran, které se pohybují pod pěti procenty nebo těsně kolem nich. Všechno se před volbami tetelí, každý by chtěl být u koryta. Pro běžného voliče je toto dění pod rozlišovací schopnost, kdo s kým a proč. Pojďme na to mrknout.

Už samo Stačilo! je jakýsi novotvar, který vznikl v roce 2023 z několika stran. Komunistů, kteří sami o sobě už neměli šanci se vrátit do vyšší politiky. Přibrali okrajové strany, jako jsou národní socialisté (ČSNS). Jména členů této strany nikomu nic neřeknou, na prvním místě je uváděn Dr. Ing. Michal Klusáček z Prahy 6.

V koalici Stačilo! je i něco, co se jmenuje Spojení demokraté – Sdružení nezávislých, kterému šéfuje aktivistka Alena Dernerová, bývalá senátorka z Mostu. V minulosti kandidovala i za STAN nebo na kandidátce ODS.

Vstup Maláčové a Zaorálka do Stačilo! zcela rozvrátilo zbytky nevolitelné sociální demokracie. Ve straně končí zákulisní hráč Michal Šmarda, předchůdce Maláčové v čele strany a starosta Nového Města na Moravě. Průkazku odevzdali i jediný hejtman strany Martin Netolický, jediný senátor Petr Vícha nebo někdejší europoslanec Miroslav Poche. Maláčová kvůli šanci na křeslo ve sněmovně ve vteřině pohřbila stranu se stopadesátiletou historií.

Panoptikum nekončí

Ale tím panoptikum pod pěti procenty nekončí. Motoristé svolávají na sobotu do Olomouce krizový sněm. Na něm by měli jednat o strategii do říjnových voleb a o tom, jak zvednout preference, které se v současnosti pohybují okolo tří procent. Chtějí pozvat i šéfa dalšího hnutí pod pěti procenty, Róberta Šlachtu z Přísahy.

Šlachta si na jaře namlouval sociální demokracii, ale námluvy nevyšly. Nyní je evidentní, že ho to nemusí mrzet. Zatím jde Šlachta do voleb se svou Přísahou sám, preference má pod tři procenta. Třeba se ještě něco semele.

Zelení, další nevolitelná strana, se před měsícem v naději na návštěvu sněmovny spojili s Piráty. Kteří jsou sice v průzkumech nad pěti procenty, ale uvnitř strany to vře, část základny není spokojená s kurzem, který nastavil nový šéf Zdeněk Hřib.

Mezi účastníky hemžení patří i Trikolóra, jejímiž tvářemi je rusovláska Zuzana Majerová a Petr Štěpánek. Majerová byla členkou ODS, čtyři roky poslankyní, a předsednictví strany vzala po Václavu Klausovi mladším. Je urputnou zastánkyní vystoupení česku z Evropské unie. Štěpánek, bývalý novinář a hudebník, kandidoval ve volbách do Senátu v roce 2024 za koalici SPD-Trikolora. Nedostal se.

Trikolora to zatím zkouší sama, ale je otázkou času nějaká koalice. Potom je tu ještě Jindřich Rajchl. Ten loni svolal na Václavské náměstí protivládní demonstraci. Zaplnil čtvrtinu náměstí. Založil hnuté PRO, a nyní se dohodl na spolupráci s Tomiem Okamurou a jeho SPD.

Pod pětiprocentní hladinou to přes prázdniny vře. Nikdo nechce být mimo hru. Bohužel, vesměs jde o protisystémové straničky jednoho, dvou lídrů. Jsme svědky vzniku beztvarých, účelových a nepevných koalic, které to „prostě zkusí“.

