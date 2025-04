Zlato těží z obchodní války. Jeho cena se dostala na rekordní maximum

Cena zlata se vyšplhala na nové rekordní maximum. Vzhůru ji tlačí eskalující obchodní válka mezi USA a Čínou a slabší kurz dolaru, napsala agentura Reuters. Podle údajů agentury Bloomberg cena žlutého kovu vystoupila až na zhruba 3175 dolarů (přes 71 tisíc korun) za troyskou unci (31,1 gramu). Později však o část zisků přišla.

Krátce před 18:30 středoevropského letního času vykazovala cena zlata nárůst o zhruba 2,5 procenta a pohybovala se v blízkosti 3160 dolarů za unci.

„Zlato znovu získává atraktivitu bezpečného přístavu a vrací se na cestu k novým rekordním maximům,“ uvedl analytik Nikos Tzabouras ze společnosti Tradu.com. K atraktivitě zlata přispívá rovněž pokles kurzu dolaru, který snižuje cenu žlutého kovu z pohledu držitelů jiných měn. Analytik Alex Ebkarian z firmy Allegiance Gold upozornil, že k růstu ceny přispívají také nákupy zlata centrálními bankami.

Americký prezident Donald Trump ve středu zvýšil takzvané reciproční clo na dovoz z Číny na 125 procent z předchozích 84 procent. Celková celní zátěž čínského dovozu do USA tak v současnosti činí 145 procent. Čína ode dneška vůči USA uplatňuje odvetné clo ve výši 84 procent.

Krev na akciových trzích. Jak dlouho ještě poteče a co dělat jako retailový investor? Trhy Propady akciových trhů v posledních dnech jsou něco, na co rozhodně nejsou investoři zvyklí. Obzvláště ti, kteří do trhu vstoupili v loňském roce, kdy až na pár výjimek nedošlo k výraznějším propadům. Rok 2024 je již minulostí stejně jako zisky akciového indexu S&P 500, které v loňském roce nabyl. Co dělat z pohledu retailového investora v dnešním turbulentním období? Tomáš Cverna Přečíst článek