Dovolená za bitcoiny? Letuška.cz v Česku službu otestuje jako první

Český prodejce letenek Letuška.cz v první polovině příštího roku umožní platit bitcoinem. Reaguje tak na rostoucí zájem svých zákazníků o alternativní platby a na připravovaný zákon o digitalizaci finančního trhu. Uvedl to ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal. Další oslovení prodejci zavedení plateb kryptoměnami zatím neplánují, jsou ale připraveni zareagovat na případnou poptávku.

Nový zákon má mimo jiné osvobodit kryptoměny od daně z prodeje po tříletém držení podobně jako u akcií. Zároveň také zohlední menší transakce do 100 tisíc korun, které by pak držitelé kryptoměn nemuseli uvádět v daňovém přiznání.

„Po zákonném ulehčení pro držitele kryptoměn se nákupy a tok virtuální měny stanou daleko běžnější a vstoupí i do 'peněženek' lidí, kteří prozatím o kryptoměně jen uvažovali,“ uvedl Trejbal. U prodejce podle něj bude možné bitcoinem zaplatit za letenky, cestovní pojištění i další služby.

Prodejci letenek Pelikán, Student Agency Travel ani Kiwi.com u svých zákazníků poptávku po platbách v kryptoměně zatím nezaznamenali. „Sledujeme však vývoj trhu a preference našich zákazníků. Pokud v budoucnu zaznamenáme poptávku po této platební metodě, jsme připraveni zvážit její zavedení v rámci našich služeb,“ řekla mluvčí Alexandra Janoušek Kostřicová za Student Agency Travel. Podobně se vyjádřili i zbylí dva prodejci.

Pelikán držitelům digitálních aktiv v příštím roce nově umožní přihlásit se prostřednictvím digitální peněženky do účtu s prémiovými službami. „Cestující, který má digitální peněženku, získá výhody v podobě VIP služeb. Jednotlivé úrovně rozlišujeme právě podle typu a objemu digitálních aktiv v peněžence,“ uvedla mluvčí prodejce Katarína Šuchterová.

Nový zákon o digitalizaci finančního trhu má zavést pravidla regulace trhu s kryptoaktivy a přinést lepší ochranu spotřebitelům. Nad trhem má dohlížet Česká národní banka. Zákon v minulém týdnu schválila sněmovna, nyní jej dostane k projednání Senát. Stanoví také například požadavky na odbornou způsobilost. Bude mezi ně patřit i schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit povahu kryptoaktiv, informace týkající se této oblasti nebo služeb souvisejících s kryptoaktivy a poskytnout mu doporučení.

