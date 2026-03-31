Válka v Perském zálivu vstupuje do své nejnebezpečnější fáze. Jak může trhy dále ovlivňovat?

ČTK
Tomáš Kudela
Do nedávna jsme sledovali velmi nízkou inflaci i posilování koruny. Současné dění na Blízkém východě a další eskalace však může jakýkoliv další vývoj významně ovlivnit. V případě dalšího růstu cen ropy bude opět nastartovaná inflace a centrální banky budou nuceny zvednout sazby navzdory ekonomickému zpomalení nebo dokonce poklesu. Korunu by při takovém vývoji nejspíš oslabovala hlavně směrem k euru. Podívejme se detailně na celou situaci.

Před měsícem začala aktivní válka USA a Izraele proti íránskému režimu. První dny sice přinesly bleskovou likvidaci vedení v Teheránu včetně ajatolláha Alího Chameneího, ale naděje na rychlý konec jsou v nedohlednu. Írán naplnil svá varování a zablokoval Hormuzský průliv – tepnu, kudy proudí ropa, plyn i klíčové suroviny pro jihovýchodní Asii.

Odolnost íránské blokády

Zásadní otázkou od začátku bylo, jak dlouho Írán dokáže udržet průliv neprůjezdný. Ukazuje se, že měsíc zvládl a zřejmě zvládne i déle. Minulý týden se objevily zprávy o americkém návrhu mírové smlouvy zaslaném přes Pákistán. Írán jej sice oficiálně odmítl, ale Washington korigoval prohlášení s tím, že protistrana návrh stále studuje. Trhy dosud věřily v brzké řešení, což drželo cenu ropy kolem 100 dolarů za barel. Pokud se však konflikt protáhne, je nepravděpodobné, že by se cena na této úrovni udržela.

Trumpovo „hopium“ vs. realita

Donald Trump se snaží trhy uklidňovat prohlášeními, že Írán jedná a slíbil propustit určitý počet lodí jako gesto dobré vůle. V nejbližších dnech se ukáže, zda jde o reálný základ, nebo jen o „umný bluf“ pro udržení klidu. Pokud se ukáže, že prezident nemluvil pravdu, trhy mohou propadnout strachu a poslat ceny ropy skokově vzhůru. Osobně vnímám jako největší riziko právě tuto komunikaci. Trh žije z naděje (tzv. „hopia“), že konec je blízko. Pokud ale tato víra vyprchá a v Asii začnou docházet strategické zásoby, růst cen ropy opět nastartuje globální inflaci. Centrální banky by pak byly nuceny zvedat úrokové sazby navzdory ekonomickému zpomalení.

Čtyři klíčové pochybnosti:

 

  1. Identita partnera: Není jasné, s kým přesně USA vyjednávají a zda je tato strana schopna reálně zajistit bezpečnost v průlivu.
  2. Podmínky příměří: Existují vůbec shody na podmínkách pro ukončení bojů a obnovu plavby?
  3. Izraelský faktor: Izrael má zřejmě své vlastní strategické cíle, jichž hodlá dosáhnout bez ohledu na diplomatické snahy USA.
  4. Zničená infrastruktura: Íránské útoky cílily na těžební a nakládací terminály. I při dosažení míru může trvat týdny či měsíce, než bude poškozená infrastruktura v zálivu opět plně provozuschopná. Navíc ani klid zbraní nemusí znamenat volný průjezd. Pokud se v oblasti objeví skupiny, které budou chtít na uzavřeném zálivu profitovat nebo vybírat poplatky za průjezd, komerční doprava se jen tak neobnoví.

Do hry vstupuje J. D. Vance

Situace se posouvá k vážnějšímu scénáři. USA si to uvědomují a dosavadní vyjednavače (Witkoffa a Kushnera) zřejmě nahradí sám viceprezident J. D. Vance. Washington tak nasazuje podstatně těžší politickou váhu. Otázkou zůstává, jak velká eskalace bude muset přijít, aby Írán pod tlakem hrubé síly ustoupil.

Zlato padá nejvíc od krize 2008. Silný dolar a válka tlačí ceny dolů

Trhy

Cena zlata sice mírně roste, směřuje však k nejvýraznějšímu měsíčnímu propadu za téměř dvě desetiletí. Poptávku tlumí slábnoucí očekávání ohledně snižování úrokových sazeb, růst nákladů na energii a silnější dolar kvůli válce USA a Izraele s Íránem. Za celý měsíc se cena zlata zatím snížila o více než 13 procent, což je nejprudší propad od října 2008, kdy cena klesla o 16,8 procenta. Za celé čtvrtletí však cena vzrostla o pět procent, uvedla agentura Reuters. O zhruba 20 procent tento měsíc klesly i další drahé kovy - stříbro, palladium a platina.

Dopad na trhy a českou korunu

V případě neúspěchu jednání bude dopad na trhy výrazně větší než dosud. Pokud ceny ropy skokově porostou a trhy přestanou brát prohlášení amerického prezidenta vážně, očekáváme nárůst inflace a „jestřábí“ reakci centrálních bank.

V nepříjemné situaci by se mohl ocitnout i americký dolar. Trhy by mohly dojít k názoru, že americký státní rozpočet si už další válku nemůže dovolit, což by vedlo k výprodeji dluhopisů a oslabení dolaru. Pod prodejní tlak by se nevyhnutelně dostala i česká koruna. Její kurz k euru by pravděpodobně zamířil nad hranici 25,00 korun za euro s dalším prostorem k oslabení, pokud bude současný stav v zálivu pokračovat. V tuto chvíli však nezbývá než vyčkávat, co další dny a týdny přinesou. 

Karel Bednář přebírá Škodu JS. Firmu čekají klíčové jaderné projekty

Karel Bednář
ČTK
nst
nst

Novým generálním ředitelem ŠKODA JS a.s. Plzeň bude od 1. dubna 52letý Karel Bednář, který dosud vedl firemní divizi Jaderná zařízení. Dosavadní šéf strojíren František Krček přechází na jiný vrcholový manažerský post ve skupině ČEZ, informoval Karel Samec, mluvčí Škody JS, která patří v Evropě k předním výrobcům a dodavatelům zařízení pro jadernou energetiku.

Bednář podle něj působí v jaderné energetice celou svoji profesní kariéru. Divizi Jaderná zařízení vedl od roku 2020 a předtím od roku 2017 působil v plzeňských strojírnách jako šéf rozvoje obchodu.

„Přebírám řízení Škody JS v úspěšném období, kdy se jí v rámci skupiny ČEZ, kam patří od roku 2022, daří výsledkově, i co se týká rozvoje nových projektů. Letos si firma připomíná 70 let od založení. Aktuálně nás mimo jiné čekají důležité kroky spojené s vývojem a výrobou komponent pro malé modulární reaktory SMR i pro nové bloky klasických jaderných elektráren,“ uvedl Bednář.

Bednář je absolventem fakulty strojního inženýrství brněnské univerzity, kde absolvoval také doktorské studium. Pracoval jako výzkumník v brněnském Ústavu fyziky materiálů a v roce 2000 nastoupil do a.s. CHEMCOMEX Praha, kde působil až do roku 2017 na různých pozicích. Od projektového manažera, šéfa kanceláře inženýringu pro jaderné elektrárny Dukovany a Temelín až po ředitele divize inženýringu, jímž se stal v roce 2008. Mezi roky 2008 až 2016 byl vedoucím organizační složky na Slovensku při dodávkách technologických celků primární a sekundární části dostavby jaderné elektrárny Mochovce. Od roku 2017 pracuje ve Škodě JS.

Hirtenberger Defence Systems

CSG vstupuje do Rakouska. Kupuje podíl ve výrobci minometů HDS

Zprávy z firem

Průmyslově-technologická skupina CSG získává podíl 49 procent ve společnosti Hirtenberger Defence Systems (HDS) od maďarské skupiny 4iG. Akvizice znamená rozšíření portfolia skupiny v oblasti minometné munice a systémů a zároveň posílení výrobních kapacit v Evropě. Jde také o první investici CSG v Rakousku.

Dosavadní ředitel Krček, který Škodu JS vedl od ledna 2020, bude od 1. dubna generálním ředitelem společnosti ČEZ ENERGOSERVIS s.r.o., která má sídlo v Třebíči a zajišťuje servis a správu zařízení většiny českých elektráren. „Mým cílem v nové roli je navázat na silné základy firmy a dále rozvíjet naši pozici klíčového servisního partnera v rámci skupiny ČEZ,“ uvedl Krček na síti LinkedIn.

ŠKODA JS s 1100 zaměstnanci zvýšila v roce 2024 meziročně provozní zisk o 16 procent na 287 milionů korun. Tržby se zvedly o 20 procent na 3,92 miliardy korun. Loňský export tvořil téměř polovinu, hlavně na Slovensko a na Ukrajinu. Podnik se chce zapojit do stavby nového bloku Dukovan, jejímž generálním dodavatelem je korejská KHNP. Podílí se dále na spouštění čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku. Její třetí blok už plzeňské strojírny ve spolupráci s dalšími českými firmami dokončily.

Mercedes míří do Česka. V Chebu postaví továrnu, zaměstná přes tisíc lidí

Značka Mercedes-Benz Trucks ze skupiny Daimler Truck plánuje otevřít nový závod v Chebu. Firma to oznámila v tiskové zprávě. Do projektu chce v následujících letech investovat stovky milionů eur.

Nový montážní a výrobní závod by měl mít kapacitu přibližně 25 tisíc vozů ročně a zaměstnat více než tisíc lidí. Pracovní místa mají vzniknout nejen ve výrobě, ale také v IT, kontrole kvality nebo údržbě.

Kdy bude hotovo?

Výstavba továrny v Karlovarském kraji by měla začít příští rok. Plný provoz by podnik mohl zahájit do roku 2030. Projekt ale ještě musí schválit příslušné úřady včetně chebského zastupitelstva.

Podle generálního ředitele Mercedes-Benz Trucks Achima Pucherta má nový závod posílit konkurenceschopnost firmy. Cílem je optimalizace nákladů a lepší řízení rostoucí složitosti výroby.

Společnost uvádí, že s rostoucím počtem variant vozidel je nutné zvýšit flexibilitu a odolnost výrobní sítě. Právě chebský závod má tuto síť doplnit. Lokalitu firma zvolila i kvůli výhodné poloze z hlediska logistiky a nákladů.

Škoda končí v Číně. Z kdysi klíčového trhu je propadák

Zprávy z firem

Škoda Auto končí v Číně. Ještě před několika lety přitom šlo o její největší trh a jeden z pilířů globální expanze. Teď automobilka přiznává porážku. Prodej vozů ukončí v polovině letošního roku a definitivně tak uzavře kapitolu, která začala mimořádným úspěchem.

V Chebu se mají montovat vozy s dieselovým i alternativním pohonem. Lakované kabiny bude závod odebírat z německého Wörthu, který zůstane hlavním a největším výrobním centrem firmy.

Daimler Truck se na konci roku 2021 oddělil od koncernu Daimler a vstoupil na burzu. Původní koncern se následně přejmenoval na Mercedes-Benz, který si ponechal zhruba třetinový podíl v Daimler Truck.

