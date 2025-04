Trump zase otočil. Dočasně pozastavil většinu cel. Vůči Číně ale ještě přitvrdil

Americký prezident Donald Trump ve středu večer SELČ s okamžitou platností pozastavil většinu cel na 90 dní. Číně je ale zvedl na 125 procent.

Americký prezident Donald Trump s okamžitou platností pozastavil většinu recipročních a desetiprocentních cel na 90 dní. Pauza se netýká Číny, té cla naopak zvedl ze 104 na 125 procent. Informují o tom tiskové agentury.

Prezidentův obrat přichází zhruba 13 hodin poté, co vstoupila v platnost vyšší reciproční cla na 56 zemí a Evropskou unii, což podnítilo otřesy na trzích a vyvolalo obavy z recese. Prezident se tak ocitl pod masivním tlakem podnikatelů a investorů, aby změnil kurz.

Trump v příspěvku na sociální síti Truth Social odůvodnil své rozhodnutí tím, že více než 75 zemí kontaktovalo jeho administrativu za účelem jednání o obchodních bariérách a „na můj důrazný návrh nepodnikly žádná odvetná opatření v žádné formě, ani podobě“.

Trump rovněž uvedl, že zvyšuje sazby vůči Číně kvůli jejímu odmítání vyjednávat. Prezident již dříve uvalil na čínský dovoz 104procentní clo, na což Peking reagoval zavedením 84procentním clem na americký dovoz.

„Na základě nedostatku respektu, který Čína projevuje vůči světovým trhům, zvyšuju s okamžitou platností clo, které Spojené státy americké účtují Číně, na 125 procent,“ uvedl Trump ve středu v příspěvku na sociálních sítích.

Ministr financí Scott Bessent tento obrat označil za Trumpovo vítězství a novinářům řekl, že si prezident „vytvořil maximální vyjednávací páku“ při jednáních s ostatními zeměmi. Uvedl, že v příštích dnech bude hovořit s představiteli Vietnamu, Japonska, Indie a Jižní Koreje.

Na zprávu reagují světové akciové burzy. Hlavní indexy prudce posilují. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si krátce po 19:30 SELČ připisoval přes šest procent a vrátil se nad 40 tisíc bodů. Nasdaq roste o více než 7 procent. Index S&P 500 za celý den vzrostl přibližně o jedno procento.

