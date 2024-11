Fed snížil základní úrokovou sazbu o čtvrt bodu

Americká centrální banka (Fed) snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do rozpětí 4,5 až 4,75 procenta. Oznámila to po dvoudenním zasedání svého měnového výboru. Ekonomická aktivita podle centrálních bankéřů pokračuje v solidním tempu růstu. Inflaci Fed nadále hodnotí jako mírně zvýšenou, ačkoliv se podle něj přiblížila dvouprocentnímu cíli centrální banky. Šéf Fedu Jerome Powell řekl, že výsledek voleb se na rozhodnutích Fedu v nejbližší době neprojeví.

Snížení sazby následuje po větším snížení o půl bodu v září. Podle agentury AP to odráží návrat Fedu k zaměření na podporu trhu práce i na boj s inflací, která v září klesla na 2,4 procenta. „Výbor je pevně odhodlán podporovat maximální zaměstnanost a návrat inflace k dvouprocentnímu cíli,“ uvedl Fed.

Fed se uvolňováním měnové politiky snaží podpořit americkou ekonomiku a zabránit, aby se v důsledku dřívějšího zvyšování úrokových sazeb dostala do recese.

ČNB opět snížila základní úrokovou sazbu a zhoršila ekonomický výhled Money Bankovní rada České národní banky (ČNB) snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta, uvedl ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Úroková sazba je tak na nejnižší úrovni od počátku února 2022. Většina analytiků pokles o čtvrt procentního bodu očekávala, ve stejném rozsahu bankovní rada snížila úrokové sazby i na předchozích dvou zasedáních. ČBN zároveň zhoršila ekonomický výhled hospodářského růstu Česka pro letošní i příští rok. ČTK Přečíst článek

„Myslím si, že na příštím zasedání, které je naplánováno na prosinec, zůstanou sazby beze změny, a to kvůli tomu, že se Fed bude snažit držet ukotvená inflační očekávání před začátkem roku, kdy má inflace tendenci spíše růst. Velkou nejistotou je vývoj na úrovni fiskální politiky nového prezidenta (Donalda) Trumpa. Ta se však může zhmotňovat až v příštím roce,“ komentoval rozhodnutí analytik XTB Tomáš Cverna.

Předseda Fedu Jerome Powell uvedl, že centrální banka v tuto chvíli ve svém rozhodování výsledek voleb z tohoto týdne nebere v úvahu. „V nejbližší době nebudou mít volby žádný vliv na naše rozhodnutí,“ řekl Powell na tiskové konferenci po měnovém zasedání. Centrální banka podle něj nepředjímá budoucí politiku vlády.

Lednový návrat Donalda Trumpa do Bílého domu podle AP vyvolává obavy z vměšování prezidenta do rozhodování Fedu, neboť Trump prohlásil, že jako hlava státu by chtěl mít vliv na rozhodování centrální banky o úrokových sazbách.

Fed si dlouhodobě drží roli nezávislé instituce, která přijímá obtížná rozhodnutí o měnové politice bez politických zásahů. Za svého předchozího funkčního období Trump veřejně kritizoval předsedu Fedu Jeroma Powella poté, co centrální banka v boji proti inflaci sazby zvýšila.

Biden: Předání moci Trumpovi bude poklidné a spořádané Politika Americký prezident Joe Biden ohlásil poklidné a spořádané předání moci exprezidentovi Donaldu Trumpovi, který se po čtyřech letech vrátí do Bílého domu po vítězství v úterních volbách. Končící hlava státu uvedla, že ve středu mluvila se svým nástupcem a slíbila mu plnou spolupráci současné vlády. Biden také apeloval na zklidnění vášní kolem politiky a vyzval stoupence poražené Demokratické strany, aby zůstali politicky angažovaní. ČTK Přečíst článek

V září americká centrální banka přikročila k prvnímu snížení úroků za více než čtyři roky, když svou základní sazbu redukovala o půl procentního bodu. Před zářijovým snížením se základní sazba nacházela v pásmu 5,25 až 5,50 procenta, což byla nejvyšší úroveň od roku 2001. Na tuto úroveň se vyšplhala v důsledku snahy Fedu dostat pod kontrolu inflaci.

Vysoké náklady na půjčky obvykle zmírňují inflační tlaky, ale zároveň podkopávají hospodářský růst.