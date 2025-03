Na americkou burzu Nasdaq míří ukrajinská společnost

Ukrajinská telekomunikační společnosti Kyivstar vstoupí na americkou burzu Nasdaq prostřednictvím dohody se společností specializovanou na akvizice, tzv. SPAC, Cohen Circle Acquisition Corp. I. Hodnota největšího ukrajinského mobilního operátora bude 2,21 miliardy dolarů (50,6 miliardy korun). Oznámila to společnost Veon Ltd., která je mateřskou firmou ukrajinského operátora. Kyivstar bude první ukrajinskou společností obchodovanou USA.

Transakce by měla být uzavřena ve třetím čtvrtletí. Po jejím dokončení bude Veon vlastnit nejméně 80 procent akcií Kyivstaru.

Dohoda nabízí americkým investorům příležitost získat přímé napojení na Ukrajinu, uvedla agentura Bloomberg. Podle ředitelky Cohen Circle Betsy Cohenové představuje Kyivstar významnou investiční příležitost pro mezinárodní investory, jakmile Ukrajina přejde do fáze obnovy.

Firma Kyivstar byl založena v roce 1994 a má na Ukrajině 24 milionů zákazníků. V prosinci podepsala dohodu o partnerství se společností Starlink Elona Muska.

Společnost Veon vlastní přední telekomunikační a finančně technologické značky v šesti zemích. Kromě Ukrajiny také třeba v Pákistánu nebo v Kazachstánu. Ukrajina je jejím druhým největším trhem a tvoří třetinu jejího zisku. Firma loni přesunula své sídlo z Amsterodamu do Dubaje.

