Týden tradera: Pořádná „kocovina“ na globálních burzovních trzích nemusí být daleko

Minulý týden přinesl mírný ústup z maxim na burzách, které za posledních několik týdnů neustále rostly. Investoři se rozhodli realizovat zisky a burzy si vzaly krátkou přestávku. Roste obava, že vysoké sazby tu s námi budou daleko delší období. Tento bolestný krok je přesto nezbytný pro udržení cen a inflačních očekávání na stabilní úrovni. Po dosažení úrovně 4450 bodů se index S&P 500 otočil a klesl výrazně níže. Bude zajímavé sledovat, co přinese konec měsíce a začátek prázdnin, kdy se obecně očekává nižší aktivita a likvidita na finančních trzích.

Korekci na trzích podpořil poměrně „jestřábí“ komentář šéfa Fedu J. Powella. Předseda Fedu setrval na svém stanovisku, že boj s inflací „má před sebou ještě dlouhou cestu“ a že většina představitelů centrální banky očekává další růst sazeb, nicméně stále existuje značná míra závislosti rozhodnutí na aktuálních příchozích datech. Tyto názory vnáší do vedení centrální banky méně závazku a více vyčkávání, přičemž předseda Fedu dokonce označil další zvyšování sazeb (o 50 bazických bodů) za „docela dobrý odhad“. Máme se tedy na co těšit, pořádná „kocovina“ na globálních burzovních trzích nemusí být daleko.

V týdnu došlo k zvýšení základní úrokové sazby turecké centrální bankou o 6,5procentního bodu na 15 procent. Banka tím naznačila, že se přiklání k tradičnějším ekonomickým opatřením, jako reakci na mimořádně vysokou inflaci. Dříve se banka chovala opačného a neustále snižovala úrokové sazby v důsledku tlaku prezidenta Erdogana. Pro tureckou ekonomiku se jedná o pozitivní krok, který zemi trvaleji přiblížit zpět k investorům a stabilitě měnového kurzu.

Živo bylo kolem cenných papírů společnosti Pilulka, neboť se blížil konec dalšího kola úpisu dalších akcií. Během druhého kola, které trvalo od 8.6. do 22.6. 2023 a bylo otevřeno všem investorům prostřednictvím systému START, bylo celkem upsáno 39 400 kusů akcií za částku 17 730 000 korun. Nicméně tyto výsledky spíše přinášejí zklamání a ukazují na nízkou atraktivitu tohoto titulu. I s cenami zhruba o tři čtvrtiny nižšími, než dosažená maxima v minulosti nebyl mezi investory o tento titul příliš vysoký zájem. Osobně jsem spíše na straně analytiků, kteří nepovažují současné ohodnocení titulu za příliš atraktivní.

Na nedávném zasedání domácí ČNB se, jak se očekávalo, úrokové sazby nezměnily. Pro udržení stability hlasovalo 5 členů bankovní rady, zatímco dva členové se vyslovili pro zvýšení sazeb o 25 bazických bodů. Tento výsledek je o jeden hlas nižší než na předchozím zasedání a naznačuje, že argumenty pro další utažení měnové politiky v bankovní radě spíše dále oslabují. Nejsem tomu rád reálné sazby jsou stále záporné a signální zvýšení sazeb by stále bylo v souladu s ekonomickou teorii. Připomenu, že vláda v příštím roce opět nehodlá příliš „škrtat“ ve své fiskální politice (schodek mezi 235 až 270 miliard korun) a ta tak bude nadále proinflační.