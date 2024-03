Týden tradera: Optimismus na S&P a otázky kolem snižování sazeb

Ani zhoršující se inflační data zatím nedokázala úplně srazit optimismus investorů na trzích. V uplynulém týdnu jsme se dozvěděli, že takzvaná sticky inflace je nadále výzvou pro americkou centrální banku. Hlavní index S&P 500 se nadále pohybuje okolo úrovně 5150 bodů s tendencí k určitému růstu volatility. Mezi zprávy týdne patřil jednoznačně zákaz sociální sítě TikTok v USA, čísla o vývoji cenové hladiny (CPI, PPI) nebo možný pomalejší pokles sazeb ČNB.

Fed má nadále zamotanou hlavu: přicházející data z ekonomiky potvrzují, že vyšší růst cenové hladiny zůstává trvalým problémem. V týdnu totiž byla zveřejněna čísla spotřebitelské i výrobní inflace. Index spotřebitelských cen CPI, široký ukazatel nákladů na zboží a služby, se za měsíc zvýšil o 0,4 procenta a o 3,2 procenta oproti předchozímu roku. Měsíční přírůstek byl v souladu s očekáváním, ale meziroční míra mírně předčila 3,1procentní odhady analytiků.

Index cen výrobců (PPI index), který měří náklady na suroviny, meziprodukty a hotové výrobky, se meziměsíčně zvýšil o 0,6 procenta, což je rovněž určité zrychlení. Přesto trh stále očekává s pravděpodobnostní až 70 procent, že úrokové sazby půjdou dolů v červnu.

Zdá se, že populární sociální síť TikTok má v USA utrum. Americká Sněmovna reprezentantů ve středu drtivou většinou schválila návrh zákona, který dává čínskému vlastníkovi TikToku, společnosti ByteDance, zhruba šest měsíců na to, aby se zbavil amerických aktiv této aplikace pro tvorbu krátkých videí, jinak bude čelit trvalému zákazu. Akt je výsledkem snahy boje proti zneužívání dat cizími zeměmi. V minulosti se objevily obavy ohledně bezpečnosti dat a možného vlivu čínské vlády na tuto platformu. Očekával bych, že podobné zákazy mohou v mezinárodním obchodě vzrůstat, případný nástup D. Trumpa do Bílého domu může trend pouze urychlit.

Koruna posílila až ke kurzu 25,20 za euro, a to po „jestřábích“ prohlášeních z bankovní rady. Viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová řekla agentuře Bloomberg, že si dovede představit další snížení úrokové sazby o 25 až 50 bazických bodů, o významnějším snížení ale údajně neuvažuje. To bylo pro trh mírné překvapení. Vzhledem k probíhajícímu útlumu českého hospodářství a dosažení inflačního cíle dvouprocentní inflace podstatně dříve, než čekala sama centrální banka, bych také očekával rychlejší ústup z mimořádně restriktivních úrokových sazeb. Musíme doufat, že to domácí měnová autorita zvládne a nebudeme v ekonomické stagnaci déle, než je nezbytně potřeba pro ukotvení inflačních očekávání v ekonomice.