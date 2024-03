Bývalý americký ministr financí chce koupit TikTok. Je to skvělý podnik, uvedl

Bývalý americký ministr financí Steven Mnuchin dává dohromady tým investorů, s nimiž se pokusí koupit sociální síť TikTok. Řekl to ve vysílání televize CNBC, která se zaměřuje na finance. Mnuchin svůj plán předložil jen několik hodin poté, co americká Sněmovna reprezentantů přijala návrh, který by umožnil TikTok ve Spojených státech zakázat.

„Myslím, že ta legislativa by měla projít, a také si myslím, že by ten podnik měl být prodán,“ řekl Mnuchin na CNBC v pořadu Squawk Box. „Je to skvělý podnik a já dám dohromady skupinu, která TikTok koupí,“ dodal. O jaké investory jde, ale neupřesnil.

Majitelem sítě TikTok je čínská společnost ByteDance. Středeční návrh dolní komory amerického Kongresu předpokládá, že ByteDance bude muset síť TikTok odprodat. Jestliže tak neučiní, bude možné TikTok v USA zakázat.

Nešlo by o první významnou dohodu, do které se Mnuchin po odchodu z ministerstva financí zapojil. Minulý týden se jeho společnost Liberty Strategic Capital stala hlavním investorem při posílení kapitálu o jednu miliardu dolarů (více než 23 miliard korun) na stabilizaci banky New York Community Bancorp (NYCB).

Američtí zákonodárci mají obavy, že nad platformou TikTok má přes firmu ByteDance kontrolu Peking, který by svůj vliv mohl zneužívat proti Američanům. TikTok už taková tvrzení mnohokrát odmítl a návrh označuje za protiústavní, podobně jako někteří zákonodárci i experti.

Platforma TikTok je založena na nahrávání a publikování krátkých videí, oblíbili si ji zejména mladí lidé. Aplikace dříve umožňovala uživatelům vytvářet krátké videoklipy o délce maximálně 15 vteřin, později byla délka prodloužena na tři minuty a nyní je možné nahrávat videoobsah s délkou až deseti minut.