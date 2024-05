Týden tradera: Možnost obchodní války mezi USA a Čínou roste

Solidní růst na světových burzách v uplynulém týdnu pokračoval. A mohli jsme se tak dočkat konečně na indexech nových historických maxim. Za vším přitom hledejme zveřejněná čísla o inflaci v americké ekonomice. Hlavní americký index S&P 500 se tak přiblížil hladině 5300 bodů. V rámci domácího trhu pak reportoval svoje hospodářské výsledky ČEZ.

Index spotřebitelských cen CPI, který byl v týdnu zveřejněn, se nachází na nejnižší úrovni v tomto roce. Dobrou zprávou je, že konečně vidíme dezinflaci u nájemného z bydlení. Na druhé straně přetrvávají známky silného inflačního impulsu v některých kategoriích, které zaznamenávají dohánění předchozího cenového růstu (např. potraviny, určité služby). Zpráva pravděpodobně trochu zvyšuje důvěru Fedu v proces poklesu růstu cenové hladiny a potvrdilo se tak první snížení úrokových sazeb v září 2024. Výrobní ceny PPI dopadly o něco hůře, ale nebylo to vyloženě dramatické. Výrobní ceny v USA v dubnu stouply o 0,5 procenta, když v březnu po revizi klesly o 0,1 procenta. Na růstu cen se podepsal dražší benzín.

I přes to, že Donald Trump ještě není prezidentem USA, zvyšuje se možnost obnovení obchodní války s Čínou. Mezinárodní obchod přitom není hra s nulovým součtem. Při uvalení tarifů na zboží z jiné země nakonec prohrají stejně všichni. Spojené státy zvýší cla na dovoz elektromobilů z Číny z 25 na 100 procent, oznámila v týdnu administrativa prezidenta Joe Bidena. Terčem restrikcí v obchodě jsou ale i další statky. V případě, že by se začala přidávat Evropa a Čína rychle reagovala, může to být pro trhy výrazným potencionálním rizikem.

Na domácím „parketu“ reportoval svoje výsledku za uplynulé čtvrtletí energetický gigant ČEZ. V prvním čtvrtletí zisk meziročně stoupl o čtvrtinu na 13,6 miliardy korun. V letošním roce by pak provozní zisk před odpisy (EBITDA) za celý rok měl dosáhnout 115 až 120 miliard korun a čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy pak 25 až 30 miliard korun. ČEZ má na rok 2025 předprodáno 29,1 TWh na průměrné ceně 122 EUR/MWh. S výhledem další tučné dividendy by akcie mohly ještě růst. Osobně si myslím, že nedávný „politicky tlak“ se postupně vytrácí a cenné papíry tak zůstávají stále atraktivní.