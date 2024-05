ČEZ ve čtvrtletí zvýšil zisk na 13,6 miliardy. Firmě klesly výnosy

Čistý zisk energetické firmy ČEZ letos v prvním čtvrtletí meziročně stoupl o čtvrtinu na 13,6 miliardy korun. Provozní výnosy naopak klesly o šest procent na 87,4 miliardy korun. Firma zároveň potvrdila výhled hospodaření na celý letošní rok, oproti výchozí predikci zveřejněné v březnu tak zůstal beze změny.

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) za celý rok předpokládá 115 až 120 miliard korun a čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy na úrovni 25 až 30 miliard korun.

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl za první čtvrtletí 40,3 miliardy korun, meziročně to bylo o 7,8 miliardy korun více. Meziroční srovnání bylo podle firmy ovlivněno odvody z nadměrných tržeb z výroby, které loni náklady zatížily částkou deset miliard korun. Negativně naopak působil zejména pokles výrobní marže elektřiny s ohledem na snížení realizačních cen elektřiny a růst pořizovacích cen emisních povolenek, uvedl ČEZ.

Výsledky odpovídají očekávání

„Výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za první čtvrtletí odpovídají našemu očekávání a reflektují postupnou stabilizaci na energetických trzích. Stabilizaci cen dokládá i fakt, že jsme na začátku dubna splatili poslední miliardu eur ze specifické úvěrové smlouvy s českým státem, který nám v roce 2022 poskytl celkem tři miliardy eur na krytí mimořádných nároků na margining, tj. povinnost dodávat značné peněžní prostředky pro zajištění obchodů s energetickými komoditami,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Celkový objem výroby elektřiny ČEZ v prvním čtvrtletí meziročně klesl o tři procenta na 13,7 terawatthodiny. Výroba elektřiny z obnovitelných a jaderných zdrojů se snížila o tři procenta na 9,1 terawatthodiny, výroba z uhelných a paroplynových elektráren klesla o dvě procenta na 4,6 terawatthodiny.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce v letošním prvním čtvrtletí byla meziročně nižší o procento, dosáhla 9,3 terawatthodiny. Spotřeba domácností klesla o dvě procenta, za poklesem bylo podle firmy teplé počasí v letošním prvním čtvrtletí. „Klimaticky a kalendářně přepočtená spotřeba elektřiny celkově meziročně vzrostla o jedno procento na 9,8 terawatthodiny,“ uvedl ČEZ.

Návrh dividendy pro akcionáře z loňského zisku, který činil 29,6 miliardy korun a meziročně klesl o 63 procent, společnost zatím neoznámila. V dubnové prezentaci pro investory ČEZ uvedl, že lze očekávat dividendu 39 až 52 korun za akcii, což odpovídá výplatnímu poměru 60 až 80 procent z očištěného čistého zisku. Za rok 2022 vyplatil ČEZ 145 korun za akcii, tedy téměř z celého zisku 78 miliard korun, když akcionáři schválili na valné hromadě návrh ministerstva financí. Představenstvo ČEZ navrhovalo dividendu 117 korun za akcii, tedy 80 procent ze zisku.

ČEZ patří k největším energetickým firmám v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.

