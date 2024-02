Týden tradera: Index S&P 500 zažil solidní katapult a ČNB zariskovala

Rally na trzích drží své pozoruhodné tempo. A 5000 bodů v rámci amerického hlavního indexu S&P 500 je konečně tu. Akcie sice zůstávají poměrně překoupené, ale investoři sázejí na další růst a ukončují spekulace na pokles. Mezi hlavní události týdne patřilo zasedání ČNB, pokles regionální banky NYCB nebo solidní výsledky výrobce čipů Arm Holdings.

Reklama

I přes signály z Fedu (o minulém víkendu měl zajímavý proslov Jerome Powell), že snižování sazeb ještě přijít úplně nemusí, zůstává trh pozoruhodně odolný vůči negativním zprávám. Mezi ně bych znovu zařadil další volatilitu na akcích regionálních bank.

Akcie New York Community Bancorp v úterý ztratily dalších 22 procent a prodloužily tak výprodej od chvíle, kdy věřitel minulý týden vykázal překvapivou čtvrtletní ztrátu, protože agentura Moody's snížila rating dlouhodobého dluhu do kategorie "junk" - tedy vysoce spekulativní. Připomínám, že banka má bilanční sumu kolem 116 miliard dolarů, to není úplně malá instituce. Bude zajímavé sledovat, co s tím centrální banka bude časem dělat, zdá se, že krize v oblasti těchto bank je znovu tady.

Lukáš Kovanda: Amerika letí vzhůru, Izrael zase dolů. Trhy zažily „historický“ den Názory Amerika míří vzhůru, hlavně tedy její technologické firmy, Izrael zase dolů, hlavně tedy jeho dluh, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Cyklus výrobců polovodičů je skutečně impozantní, na vlně AI a data center se daří stále více firmám. Mluví se o tom, že boom v AI dokonce zvýšil dlouhodobý potenciál americké ekonomiky o několik procent. Akcie společnosti Arm vylétly ve středu pozdě večer až o 41 procent poté, co výrobce čipů oznámil příjmy a zisky, které překonaly odhady analytiků. Boom akcii polovodičů může dále pokračovat, letošní rok jim přeje z vícero důvodu, mezi nimi jsou nižší očekávané sazby, AI vývoj nebo rychlejší výroba technologií spojená s válkami.

Dlouho očekávané zasedání ČNB přineslo ve čtvrtek další tentokrát již výraznější pokles úrokových sazeb. Očekávaní byla nastavena směrem k snížení o 25 bazických bodů, přesto existovaly hlasy, které očekávaly rychlejší uvolnění měnových podmínek v ekonomice. Vzhledem k tomu, že čísla o inflaci za leden dostaneme později, jednalo se z mého pohledu o složité rozhodování. Výsledných 50 bodů dolů je podle mě mírné překvapení, doufejme, že se nejedná o uspěchaný na krok na cestě ke kýženému dvouprocentnímu inflačnímu cíli.