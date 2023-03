Týden tradera: Fed stále překypuje penězi, to ohrožuje cenovou stabilitu akcií

Jako na houpačce. Akciové trhy svírá nejistota způsobená turbulencemi ve světovém finančním systému, která se muže snadno přelévat do reálné ekonomiky. Do toho zasedal americký Fed, jeho posláním je zejména inflační cílování k dvěma procentům, kde ještě spotřebitelské ceny v americké ekonomice zdaleka nejsou. To přináší zajímavý výhled na úrokové sazby do konce roku 2023.

Fed ve středu zvýšil úrokové sazby o čtvrt procentního bodu, protože se snaží bojovat s vysokou inflací a zároveň řešit rizika pro finanční stabilitu (původně bylo ve hře i 50 bazických bodů). Investoři a analytici zvýšení široce očekávali, a to navzdory krachu v bankovním sektoru (CreditSuisse, First Republic Bank atd). Přesto předseda Fedu Jerome Powell a politici vstoupili do svého druhého letošního zasedání obklopeni neobvyklou mírou nejistoty, protože prostředí kolem finančního systému se stále mění.

V této situaci je velmi složité odhadnout, zda se naplní teorie inverzní výnosové křivky a dojde k pádu ekonomiky do recese. Jedno vodítko tu je: americký trh práce, který musí oslabit až na úroveň 4,5 procenta. To v praxi znamená oslabení ekonomiky a vlnu propouštění. Nejen proto mají ještě sazby do konce roku 2023 vzrůst o dalších 25 bazických bodů (sazby by tak na konci roku 2023 mohly činit zhruba pět procen).

Pozornost bych nyní rovněž soustředil na snižující se bilanci Fedu. V systému jsou stále biliony dolarů (konkrétně kolem 8,4 bilionu dolarů) a bez osekání hromady Treasury dluhopisů a hypotečních listů (MBS) v rámci utahování měnových šroubů to skutečně nepůjde. Přitom v těchto týdnech začala bilance Fedu opět růst kvůli problémům ve finančním sektoru (regionální banky a úrokové riziko). To vše muže mít na trh rizikových aktiv stále mimořádný dopad. I z těchto důvodů může volatilita na akciových trzích v roce 2023 dál vládnout a poškozovat investory.

Euro na verbálních steroidech

Hodnota eura v týdnu nebývale rostla (kurz měny se blíží letošním maximům kolem 1,09 EUR/USD) po prohlášeních o pokračujícím boji proti inflaci ze strany šéfky ECB Lagardeové. "Výrazná korekce měnové politiky je již za námi: od července loňského roku jsme zvýšili úrokové sazby o 350 bazických bodů. Inflace je však stále vysoká a nejistota ohledně jejího dalšího vývoje se zvýšila. Proto je nezbytné mít do budoucna pevnou strategii," uvedla Lagardeová ve středečním projevu.

Výše uvedené mluví za vše, měnová politika v unii zůstane nadále utažená, což může nahrávat negativnímu scénáři ohledně rizika v bankovním sektoru. Ten může být podobně jako americké regionální banky v případě negativního ekonomického šoku nucen realizovat ztráty v rámci vládních dluhopisů, jak jsem upozorňoval na začátku letošního roku ve svém článku.

Radost v Praze

Neutichající konflikt na Ukrajině a potřeba navyšovat zásoby zbraní. Oboje má dopad na hospodaření titulu Colt CZ na pražské burze, který vykázal rekordní výnosy na úrovni 14,6 miliardy korun za loňský rok. Jednalo se o meziroční nárůst o 36,5 procenta. Čistý zisk v roce 2022 dosáhnul zejména kvůli vyššímu prodeji zbraní a konsolidaciColtu přes dvě miliardy korun.

Navržená dividenda ze zisku by měla být 30 korun na akcii. To implikuje výplatní poměr kolem pěti procent a příslib navyšování zbrojních zakázek pro západní země v příštích letech. Akcie z mého pohledu stále nabízí určitý růstový potenciál i při současné vyšší ceně. Současné geopolitické prostředí a orientace zemí NATO na dvouprocentní výdaje z ročního HDP na obranu tomuto trendu rozhodně více než nahrává.