Filozof Trumpova hnutí Yarvin volá po finanční revoluci

Curtis Yarvin, vlivný ultrapravicový influencer, navrhuje spojit centrální banku Fed a ministerstvo financí. A odpojit americký finanční systém od zbytku světa.

Curtis Yarvin, někdejší technologický podnikatel a samozvaný filozof alt-rightového hnutí, proslul odvážnými myšlenkami. Vystupuje jako anti-demokratický aktivista a prosazuje vládu monarchy - generálního ředitele. Se svými myšlenkami rozhodně není osamocen, do svého kruhu jej zahrnují Elon Musk i J.D. Vance. Prezident Donald Trump pozval Yarvina na svou inauguraci.

Yarvin se ve svém blogu Gray Mirror v poslední době několikrát věnoval americkému finančnímu systému a roli centrální banky Fed. Její šéf Jerome Powell je mimochodem už delší dobu pod tlakem Trumpovy administrativy i přímo prezidenta, vypadá to, že jej chtějí odvolat.

Yarvin radí ještě radikálnější řez. Spojit Fed a ministerstvo financí. „Měli bychom sloučit ministerstvo financí (Treasury) a Federální rezervní systém (Fed)? Hm, protože jsou to dvě ruce téže organizace — vlády USA? Stejné účetní identity? Představ si, že ti přijde faktura od State Farm Auto Insurance a pak další od State Farm Home Insurance. Řekl bys si: hele, State Farm, nejste vy náhodou jedna a táž firma? Nemohli byste mít jedny účetní knihy? Možná by mi to vlastně mělo být fuk, že máte dvě sady účetnictví kvůli nějakým podivným, historicko-regulačním vnitřním důvodům, že? Nevím, člověče, já prostě vidím jedno logo. Takže co?,“ napsal svým známým expresivním stylem Yarvin na svůj blok v reakci na komentář Financial Times.

Sloučení je podle něj je čistě logické. „Jde o reformu finančního systému. Jediný účel oddělení Fedu a ministerstva financí je ten, že zastírá skutečnou povahu tohoto zvláštního organismu,“ tvrdí.

Tuto reformu je prý možné provést formálně, tedy nominálně, aniž by se narušily stávající systémy, struktury a zejména ceny. „Měna je vládní akcie. Jeden dolar je akcie Spojených států. Podobně jako akciový certifikát nezaručuje žádné konkrétní právo — kromě toho, že všechna práva, dividendy atd. přiznaná jednomu dolaru náleží stejně i všem ostatním dolarům,“ fantazíruje Yarvin.

Bankrot USA? Proč ne

Když je peníze možné chápat jako vládní akcie, pak jsou vládní dluhopisy jsou podle Yarvina formou omezených akcií (restricted equity). Dluhopis není slib vyplacení, ale vládní akcie, která se stane platnou v budoucnu, protože dluhopisy se emitují až na sto let. Jinými slovy, dluhopis je pro Yarvina dolar budoucnosti, který ještě není zcela dostupný, ale nakonec „dozraje“. A USA své dluhy nikdy „neplatí“ – prostě vydávají nové, přičemž je to kontinuální proces ředění peněžní zásoby, nikoli splácení z rozpočtu. V autorově ideálním systému by nebyl žádný Fed ovlivňující úroky – sazby by určoval trh podle nabídky a poptávky pro každou splatnost.

Yarvin o finanční revoluci psal už dříve. Spojení Fed a ministerstva financí by podle něj otevřelo cestu pro restrukturalizaci amerického dluhu ve výši 37 bilionů dolarů a „odpojit“ americké finance od zbytku světa. Tvrdí dokonce, že Amerika by v takovém případě mohla vyhlásit bankrot, tedy radikálně reformovat finance a k dolaru se chovat jako k akciím, tedy podílu na majetku státu USA, protože v jeho teorii stát vlastní zemi. Revolucí by pak bylo zafixovat počet dolarů, aby se neemitovaly stále nové, jako se to děje teď.

Yarvinovy myšlenky jsou poněkud přehnané, není ale jediným pravicovým myslitelem, který volá po změně amerického dohledu nad měnami. Projekt 2025 od Heritage Foundation, vlivný dokument, na kterém se podíleli lidé z Trumpova okolí, kteří připravovali převzetí politické moci po volbách, už naznačil směr. Tvrdí, že omezení nezávislosti Fed by vedlo k větší finanční stabilitě. Projekt doporučuje omezit a snížit nákupy finančních aktiv ze strany Fedu, včetně státních dluhopisů a hypotečních zástavních listů, hledá také alternativy k Fed včetně jeho zrušení a zavedení „volného bankovnictví“.

Yarvin se krom toho, že se prohlašuje za monarchistu, který chce, aby stát řídil CEO - diktátor, považuje také za merkantilistu. To byl směr řízení států do průmyslové revoluce, charakteristický ochranou domácího trhu za pomoci vysokých cel, spoléháním se na drahé kovy coby hlavního vlastnictví státu a obchodních přebytků. Některé myšlenky kromě Yarvina prosazuje právě zmíněný Projekt 2025 i Trumpova administrativa, a to i přesto, že soupeření států tehdy v historii skončilo řadou válek a merkantilismus byl poražen průmyslovou revolucí i myšlenkami Adama Smithe, duchovního otce volného trhu.