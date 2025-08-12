Trump opět tlačí na Powella. Požaduje snížení úrokových sazeb
Americký prezident Donald Trump opět vyzval šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella ke snížení úrokových sazeb. Zároveň mu pohrozil žalobou kvůli údajným pochybením při renovaci budov Fedu.
„Zvažuji umožnění velké žaloby na Powella kvůli hrozné a značně nekompetentní práci při zařizování stavby budov Fedu. Tři miliardy dolarů (téměř 63 miliard korun) za práci, která měla být opravou za 50 milionů dolarů (zhruba miliarda korun),“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.
Podle agentury DPA Trump opakovaně využívá zvýšené náklady na renovaci ústředí Fedu jako argument pro Powellovo odvolání. Z právního hlediska však není jasné, zda americký prezident může šéfa Fedu odvolat, upozorňuje DPA.
Hlavním Trumpovým zájmem je podle DPA nicméně snížení úrokových sazeb Fedu, které by podpořilo hospodářský růst a snížilo náklady vlády na správu dluhu. Fed se však v letošním roce zatím snižovat úroky zdráhá, protože má obavy, že Trumpova celní politika by mohla v příštích měsících způsobit vzestup inflace.
Koncem července Fed podle očekávání opět ponechal svou základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 4,25 až 4,50 procenta. Finanční trhy však předpokládají, že v září centrální banka přikročí ke snížení úroků.
