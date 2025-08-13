Výběr Powellova nástupce už běží naplno. Seznam kandidátů na šéfa Fedu se rozrostl o méně známá jména
Bílý dům má připravený seznam 11 kandidátů, kteří by mohli nahradit šéfa americké centrální banky Jeroma Powella po skončení jeho mandátu příští rok. Podle zdrojů CNBC se na něm objevují i tři dosud neznámá jména z Wall Street a bývalého vedení Fedu. Výběrový proces už běží naplno.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje 11 kandidátů, kteří by mohli nahradit současného šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella, jakmile mu v květnu příštího roku skončí funkční období. Informoval o tom ve středu server CNBC, který se odvolává na nejmenované představitele administrativy. Dodal, že nový seznam zahrnuje tři kandidáty, o kterých se dosud veřejně nehovořilo.
Novými jmény na seznamu jsou manažer David Zervos ze společnosti Jefferies, bývalý člen Rady guvernérů Fedu Larry Lindsey a manažer Rick Rieder z firmy BlackRock, píše CNBC. Tato trojice podle serveru rozšiřuje dřívější seznam zahrnující osm kandidátů. Mezi ty podle informací CNBC patří současní členové Rady guvernérů Fedu Philip Jefferson, Michelle Bowmanová a Chris Waller.
Zdroje z Trumpovy administrativy nyní potvrdily, že na seznamu jsou i Marc Summerlin, který působil jako ekonomický poradce v administrativě bývalého prezidenta George Bushe, současná šéfka pobočky dallaského Fedu Lorie Loganová a bývalý šéf Fedu v St. Louis James Bullard. Trump v nedávném rozhovoru se CNBC označil za kandidáty rovněž svého ekonomického poradce Kevina Hassetta a bývalého člena Rady guvernérů Fedu Kevina Warshe.
Americký prezident Donald Trump vybírá ze čtyř kandidátů na příštího šéfa centrální banky. Aktuální předseda Fedu Jerome Powell podle něj selhává a měl by odstoupit. Trump dává jasně najevo, že nový guvernér musí podporovat razantní snižování úrokových sazeb.
Kdo nahradí Powella? Trump vybírá ze čtyř jmen, Bessent to nebude
Money
Americký prezident Donald Trump vybírá ze čtyř kandidátů na příštího šéfa centrální banky. Aktuální předseda Fedu Jerome Powell podle něj selhává a měl by odstoupit. Trump dává jasně najevo, že nový guvernér musí podporovat razantní snižování úrokových sazeb.
Podle zdrojů bude ministr financí Scott Bessent v rámci výběrového procesu hovořit se všemi kandidáty. Následně vytvoří užší seznam, který předloží prezidentu Trumpovi k rozhodnutí. Výběrový proces by tak mohl zabrat značnou dobu, píše CNBC.
Trump současného šéfa Fedu opakovaně kritizuje kvůli jeho neochotě snižovat úrokové sazby. Koncem července Fed podle očekávání opět ponechal svou základní úrokovou sazbu beze změny, a to v pásmu 4,25 až 4,50 procenta.
Bývalý americký prezident Donald Trump jmenoval dočasným členem Rady guvernérů Fedu ekonoma Stephena Mirana. Ten nahradí Adrianu Kuglerovou, která rezignovala. Trump tak posiluje svůj vliv na centrální banku, jejíž šéfa Jeroma Powella dlouhodobě kritizuje.
Trump posílá svého poradce do Fedu, Miran střídá Kuglerovou
Money
Bývalý americký prezident Donald Trump jmenoval dočasným členem Rady guvernérů Fedu ekonoma Stephena Mirana. Ten nahradí Adrianu Kuglerovou, která rezignovala. Trump tak posiluje svůj vliv na centrální banku, jejíž šéfa Jeroma Powella dlouhodobě kritizuje.
Fed se v letošním roce zatím snižovat úroky zdráhá, protože má obavy, že Trumpova celní politika by mohla v příštích měsících způsobit vzestup inflace. Finanční trhy však předpokládají, že centrální banka přikročí ke snížení úroků v září.
Curtis Yarvin, vlivný ultrapravicový influencer, navrhuje spojit centrální banku Fed a ministerstvo financí. A odpojit americký finanční systém od zbytku světa.
Filozof Trumpova hnutí Yarvin volá po finanční revoluci
Money
Curtis Yarvin, vlivný ultrapravicový influencer, navrhuje spojit centrální banku Fed a ministerstvo financí. A odpojit americký finanční systém od zbytku světa.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.