ČNB od léta prodělala na akciích Applu a Tesly půl miliardy

Česká národní banka v létě nakupovala v Americe, desítky miliard utratila za akcie Applu, Tesly, Microsoftu a řady dalších amerických firem. Na Applu a Tesle ale od té doby už stihla prodělat skoro půl miliardy korun.

Reklama

Česká národní banka v letošním třetím čtvrtletí citelně navýšila své investice v řadě amerických firem. Ve společnostech jako Apple, Tesla či Microsoft zvýšila své dosavadní investice o zhruba 50 procent, plyne ze záznamů pro americkou Komisi pro burzy a cenné papíry, z nichž cituje finanční magazín Barron’s.

Své investice na amerických burzách ČNB letos přes léto rozšířila o 1,88 miliardy dolarů, a to z 4,4 miliardy koncem června na 6,28 miliardy koncem září. To v přepočtu podle průměrného kurzu letošního třetího kvartálu odpovídá navýšení amerických investic ČNB o bezmála 42 miliard korun.

Co se týče konkrétně akcií Applu, těch letos od července do září ČNB pořídila celkem 818 501 kusů, takže ke konci září jich měla celkem zhruba 2,6 milionu. Průměrná cena akcie Apple v přepočtu do české měny přitom letos ve třetím čtvrtletí činila zhruba 4067 korun. ČNB tudíž jen za akcie Applu dala od července do září 3,33 miliardy korun.

Investorská legenda Mark Mobius pro newstream.cz: Inflace bude, dokud tu budou centrální banky Leaders Hlavní hvězdou nadcházejícího Global Investment Summitu, který se uskuteční 2. listopadu na Pražském hradě, bude legendární investor Mark Mobius. V exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz Mobius prozrazuje, do čeho má nyní cenu investovat, jak vnímá potenciál České republiky a také proč ve své nejnovější knize oslavuje deflaci. Stanislav Šulc Přečíst článek

Půlmiliardový prodělek

V porovnání s průměrnou dolarovou cenou akcií Applu v letošním třetím čtvrtletí jsou nyní akcie výrobce iPhonů o 7,5 procenta níže. Kdyby tedy ČNB svůj nákup akcií Applu neuskutečnila ve třetím čtvrtletí, ale až dnes, mohla nakupovat levněji, o přibližně jedenáct milionů dolarů, tedy bezmála o 260 milionů korun.

Ještě výrazněji ČNB zjevně prodělává na akciích Tesly. Ty v letošním třetím čtvrtletí, kdy jich pořídila 163 682 (celkem jich ke konci září měla 482 573 kusů) stály průměrně zhruba 257 dolarů za kus. Nyní je to zhruba 200 dolarů. Pokud by je tedy ČNB pořídila nyní namísto třetího čtvrtletí, ušetřila by průměrně zhruba 57 dolarů za akcii, neboli v přepočtu zhruba 216 milionů korun.

Jenom na akciích Applu a Tesly tak ČNB od léta prodělává bezmála půl miliardy korun.

Propad akcií ČEZ. Investoři se bojí plánů Fialovy vlády Trhy Svět si opět všímá neobratných vyjádření premiéra Petra Fialy k ČEZ, jehož akcie padají nejvíce od června. „Lepší by bylo, pokud by se vládní představitelé k problematice přeměny ČEZ veřejně nevyjadřovali, dokud není na stole finální návrh,“ míní hlavní ekonom Lukáš Kovanda. nst Přečíst článek

ČNB do akcií investuje část svých devizových rezerv. Ty vznikají zejména v souvislosti s prováděním měnové politiky, jejímž klíčovým cílem je péče o cenovou stabilitu, tedy hlavně snaha o dosahování míry inflace ideálně ve výši dvou procent, případně poblíž této cílové hodnoty.

Ke konci letošního září činily devizové rezervy ČNB bezmála 3,2 bilionu korun. Stále tak odpovídají bezmála polovině nominálního hrubého produktu ČR a patří k největším na světě v poměru k velikosti ekonomiky.

Do cenných papírů, což jsou ovšem nejen akcie ale i třeba dluhopisy, aktuálně ČNB investuje zhruba 75 procent svých devizových rezerv. Zbytek má v depozitech, ve zlatě nebo třeba v rezervách u Mezinárodního měnového fondu.

Co světu způsobí umělá inteligence, už teď ukazuje sektor financí Trhy Odvětví, kde není velké množství relativně stabilních dat, nejsou disrupcí ze strany umělé inteligence tolik ohroženy. A celkově to vypadá, že vyhrají velcí hráči, kteří mají peníze na investice, píše akademik Mihir A. Desai v komentáři prestižního Harvard Business Review (HBR). Newstream.cz články z HBR na základě licence přináší pravidelně. ©2023 Harvard Business Review. Distributed by The New York Times Licensing Group Přečíst článek