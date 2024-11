Je větší hrozba pro svět Trump nebo Harrisová? Přečtěte si, proč se na tom čeští europoslanci neshodnou

Pro jednu skupinu českých europoslanců je hrozbou, když americké prezidentské volby letos vyhraje Donald Trump, pro druhou je to Kamala Harrisová. Podle průzkumu Českého rozhlasu by přitom dokonce více z nich hlasovalo pro Trumpa, kdyby mohli. Newstream.cz se proto několika europoslanců přímo na chodbách Evropského parlamentu zeptal, co pro ně znamená výhra jednotlivých kandidátů a co hrozí, když se americkým prezidentem stane ten druhý.

Danuše Nerudová, STAN - EPP

Ať už americké prezidentské volby dopadnou jakkoliv, měli bychom si jako Evropa jasně uvědomit, že to je pro nás takový „wake up call“. Musíme se o sebe postarat sami. Bez ohledu na to, jestli americké volby vyhraje Trump nebo Harrisová, musíme si zvýšit vlastní konkurenceschopnost a začít se také zajímat o strategické suroviny. Americký prezident nám v tomto nepomůže.

Za sebe bych si samozřejmě přála Kamalu Harrisovou, protože si myslím, že to je osoba, která se lépe postará o Američany. Navíc jí půjde více o transatlantické vztahy a nepůjde podle mne do obchodní války s Evropskou unií. U Trumpa si nejsem tak jistá.

Klára Dostálová, ANO – Patrioti pro Evropu

Budu doufat, že Amerika bude mít šťastnou ruku. Samozřejmě, že bych si přála silného lídra v Americe, což mi z těch dvou vychází jen pan Donald Trump. A trošku sázím na to, že by se mu pak mohlo povést zastavit válku s Ruskem. Myslím si, že Amerika určitě nějaké trumfy ve vztahu Amerika versus Rusko má, což může Rusko výrazně oslabit. Mohl by je tak alespoň dokopat k jednacímu stolu a zahájit mírové rozhovory. Očekávám, že to ale možná nakonec bude zmrazený konflikt jako je třeba Severní Kypr nebo Severní Korea, a že se tam bude hledat dlouho nějaké řešení. Pro mne je ale teď důležité, aby se zastavily boje a umírání.

Ani jeden z těch kandidátů není ale úplně ideální. Skutečně si ale myslím, že svět mohou narovnat jen silní lídři. Potřebujeme je i v Evropě, ač se to tady zatím moc neprofiluje. A Spojené státy by mohly toho silného lídra mít právě v Donaldu Trumpovi. U Demokratů se obávám, že budou jen loutkami někoho jiného, za kým třeba stojí zbrojařský průmysl. Říká se to sice i o Trumpovi, ale podle mne by takto nehlásili, že zastaví válku, kdyby v ní chtěli pokračovat. Na té druhé straně to je více evidentní. To si ale musí rozhodnout američtí voliči. Myslím, že v Americe ale budou rozhodovat jejich témata, která tam nyní rezonují. To znamená ekonomická situace Ameriky, obrovské problémy s migrací...

Fandím všem ženám, to jednoznačně ano. Na druhou stranu ale Amerika je takový kolos a taková supervelmoc, že si nejsem úplně jistá, jestli k tomu již dozrál ten správný čas a jestli to Kamala zvládne. Nepochybuji o jejích schopnostech, fandím jí jako žena ženě, ale Amerika potřebuje podle mne ještě silnější ruku a tu vidím v Donaldu Trumpovi.

Luděk Niedermayer, TOP 09 - EPP

Ekonomický program, který reprezentuje Donald Trump, znamená obrovský problém pro globální ekonomiku. Znamená to ve skutečnosti nastartování obchodní války v nevídaném rozsahu. Z hlediska z ekonomického by to mělo obrovské důsledky pro celý svět, a nejen pro Evropu.

Netroufám si však hodnotit, který z těch kandidátů je lepší z hlediska světové bezpečnosti. Pro celý Západ je hlavním zájmem, aby válečné konflikty, které zde probíhají, se dostaly pod kontrolu a utlumily se. Nemyslím si ani, že by track rekord Donalda Trumpa ve vyjednávání s diktátory byl nějak úplně skvělý. Zároveň si ale nemalujme na růžovo ani tu druhou alternativu. Kamala Harrisová určitě bude představovat spoustu dobrých věcí v americké politice, ale Joe Biden je transatlantista, čili byl velký přítel Evropy. Ani Kamala Harrisová ani Joe Biden nebyli přátelé obchodu bez překážek, nicméně by zvolení demokratické kandidátky představovalo určitou kontinuitu, se kterou umíme pracovat. Je to prostě prediktabilní partner. Směr Donalda Trumpa by pro nás znamenal ale obrovský ekonomický problém. Sám bych si samozřejmě přál, aby vyhrála Kamala Harrisová.

Markéta Gregorová, Piráti – Greens/EFA

Netajím se tím, že bych si přála, aby zvítězila Kamala Harrisová. Je to demokratická kandidátka a domnívám se, že z hlediska Evropy, a dokonce i České republiky, by její vítězství mělo menší negativní dopad. Jejich volební systém bohužel nenahrává úplně pestrému výběru kandidátů, takže se neshoduji se vším, co reprezentuje Kamala Harrisová. Jak ale spočítala jedna nezávislá agentura, pokud by byla zavedena cla pro Evropu, se kterými počítá Trump, a to ve výši až 20procent a na auta až 100 procent, tak Česko by bylo jednou z nejpostiženějších zemí. Překvapuje mne proto, když někteří lidé z ODS tvrdí, že by podporovali Trumpa, ačkoliv Českou republiku by to zasáhlo nejvíc.

A z hlediska bezpečnosti také Kamala Harrisová potvrdila, že by chtěla, aby USA bylo lídrem NATO a lídrem bezpečnosti týkající se Ukrajiny, který nás v tom nenechá. Trump na druhou stranu už mockrát prohlásil, že kdo neplatí v NATO, tak ať si pomůže sám. Dokonce řekl, že by těm zemím doporučil, ať na ty země Rusko zaútočí. Také řekl, že by ukrajinsko-ruský konflikt vyřešil za 24 hodin, což v praxi znamená odevzdání několika území Rusku. A to je za mne nepřijatelné. Obávám se u něj tak obchodní války s Evropou, odchodu z ukrajinského konfliktu a ponechání Evropy na pospas. To neznamená, že se Evropa nemá sama autonomizovat, když to potřebujeme, ale pojďme to dělat pozvolně.

Ondřej Kolář, TOP 09 - EPP

Tipovat, kdo vyhraje nebudu, to neumím. Kdybych ale žil v Americe a měl volební právo, vybral bych si spíš Kamalu Harrisovou, protože bych si u nás neuměl vybrat českou verzi Donalda Trumpa a v Americe americkou verzi Andreje Babiše. Donald Trump je navíc naprosto nepředvídatelný a nevyzpytatelný člověk, kterému jde jen o sebe sama. A jedinou hodnotu, kterou on uznává a chápe, jsou peníze. Vůbec neví, co to jsou spojenecké závazky a vztahy. Pro něj tak přítel je jen ten, kdo mu v Americe platí. Kdo si nakupuje v Americe zboží nebo platí za cla, která na něj uvalí. Geopolitika ale není koňský trh a on je koňský handlíř a není politik. A je to také vydírání Evropy. A je vydírání partnerů ta cesta, kterou se mají partneři ubírat? Myslím si, že ne. A on nic jiného, než vydírání neumí.

V případě vítězství Harris si slibuji, že Spojené státy zůstanou naším hlavním a předvídatelným partnerem. Když bude Donald Trump prezident, tak nebude spolehnutí na Spojené státy. Evropa zatím ještě ale potřebuje takového partnera, na kterého se může spolehnout. Ještě nemáme takové kapacity a možnosti, abychom mohli říci, že na Ameriku kašleme.

Podle ankety mezi všemi 21 českými europoslanci, kterou tento týden uskutečnil Český rozhlas – Radiožurnál, by Trumpa preferovalo 10 z nich, zatímco Harrisovou pouze pět.