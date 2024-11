Republikáni zřejmě získají většinu v Senátu

Republikáni po čtyřech letech získali ve stočlenném Senátu USA většinu nejméně 51 křesel. Ve svých propočtech se na tom shodují agentura AP a zpravodajská stanice Fox News.

Stanice CBS News předpovídá možnou porážku demokratů v Montaně, což by republikánům vyneslo další mandát. Nové rozložení sil ve Sněmovně reprezentantů, kde mají většinu republikáni, je prozatím nejasné. Kongresové volby rozhodnou o tom, jak úspěšně bude schopen nový prezident Spojených států prosazovat svůj volební program.

Kdo republikánskou většinu v Senátu povede, je nadále otevřené. Vůdce republikánů v Senátu Mitch McConnell, který je zároveň nejdéle sloužícím senátorem za Kentucky, letos oznámil, že z vedoucí funkce odstoupí.

Novým senátorem za Západní Virgínii se stal podle agentury AP republikán Jim Justice, který v tomto americkém státě dosluhuje jako guvernér. Justice získal senátorský úřad po Joeu Manchinovi, který byl demokratem, ale přihlásil se k nezávislým. Manchin o znovuzvolení neusiloval.

V Ohiu porazil demokratického senátora Sherroda Browna republikán Bernie Moreno, což Republikánské straně vyneslo další důležité křeslo pro ovládnutí Senátu.

V Montaně podle CBS News porazí republikán Tim Sheehy demokrata Jona Testera. Pokud se tento předpoklad potvrdí, mohou mít republikáni 52 křesel.

Sanders obhájil křeslo

Senátorské křeslo v demokratické baště Vermontu jako nezávislý obhájil 83letý Bernie Sanders, který tak získal v pořadí čtvrtý šestiletý senátorský mandát. Sanders, který se v minulosti neúspěšně ucházel o prezidentskou nominaci Demokratické strany, se sám označuje za demokratického socialistu. Opětovnou kandidaturu zdůvodnil tím, že země čelí nejsložitějším a nejvážnějším výzvám moderní éry.

V Senátu nyní drží většinu 51 křesel demokraté, a to díky čtyřem hlasům nezávislých senátorů. V nynějších volbách se obmění třetina křesel. Pokud by byl poměr sil vyrovnaný, má rozhodující hlas při zasedání této kongresové komory viceprezident USA, který je z titulu své funkce zároveň předsedou Senátu.

V případě Sněmovny reprezentantů voliči vybírají všech 435 křesel. Většinu v podobě 220 mandátů nyní drží republikáni. Zda tomu tak zůstane i po volbách, není z průzkumů jasné. Agentura AP zatím přisoudila 179 křesel republikánům a 147 demokratům, k většině je potřeba 218 hlasů.