Kovanda: Český rozpočet počítá s vítězstvím Harrisové, ale slavit bude Trump

Jak dopadnou prezidentské volby v USA? Co budou znamenat pro světovou i ekonomiku, či jak dlouho vydrží hospodaření českého státu. To byla hlavní témata Byznys Klubu v Czech Inn Hotels. Hlavním hostem setkání byl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. „Je to naprosto vyrovnané, ale myslím, že zvítězí Donald Trump,“ uvedl na začátek.

Před prezidentskými volbami v USA v roce 2024 se situace vyznačovala silně polarizovaným politickým klimatem. O post soupeří současná viceprezidentka Kamala Harrisová, která se uchází o úřad za Demokratickou stranu, a bývalý prezident Donald Trump, reprezentující Republikánskou stranu. Oba tábory mají velmi odlišné přístupy k ekonomickým, sociálním i mezinárodním otázkám.

„Vítězství Donalda Trumpa by mělo pozitivní dopad na kurs dolaru. Pokud zvítězí, tak již zítra vůči koruně americká měna koruně posílí. V případě vítězství Harrisové by to bylo naopak,“ uvedl Kovanda a doplnil, že Trumpova politika by mohla z dlouhodobé perspektivy Evropě prospět. „Trump kritizuje Německo a jeho energetickou i přistěhovaleckou politiku. Německo by Trump mohl probudit,“ řekl dále Kovanda.

Napjatá atmosféra

Letošní volby se odehrávají za napjaté atmosféry, kdy jsou výsledky v mnoha státech předpovídány jako velmi těsné. Klíčovými státy zůstávají „swing states“, jako Pensylvánie, kde se obě kampaně intenzivně snaží oslovit nerozhodnuté voliče. Zvýšená pozornost je také věnována volebním podvodům a možným právním výzvám, což může vést k prodloužení procesu sčítání hlasů a ovlivnění výsledku.

„Z krátkodobého pohledu by bylo pro českou ekonomiku lepší kdyby vyhrála Kamala Harrisová,“ doplnil ekonom s tím, že český rozpočet na příští rok je sestavený tak, že počítá s tím, že zvítězí Kamala Harrisová. Růstová prognóza by po vítězství Donalda Trumpa výrazně ochladla, což by se v domácím rozpočtu tragicky promítlo. Hlavním problémem by byla cla, která by dopadla i na evropské zboží. Na českou ekonomiku by byl dopad děsivý. „Čtyřčlenná rodina by zavedením cel přišla o devadesát tisíc korun ročně,“ uvedl ekonom s tím, že by cla výrazně zasáhla Evropu a Čínu a došlo by ke konci globalizovaného světa.

Ve volebních tématech obou kandidátů rezonuje téma ekonomiky a zaměstnanosti. Trump klade důraz na snižování daní a posílení amerického průmyslu, zatímco Harrisová se zaměřuje na sociální programy a investice do zelených technologií. Oba kandidáti prosazují jiný přístup ke korporátním daním, kde Harrisová podporuje vyšší zdanění velkých společností.

Názory Harrisové a Trumpa se diametrálně liší i v pohledu na mezinárodní politiku a bezpečnost. Trumpova kampaň se vrací k rétorice „America First“, zdůrazňující nezávislost na globálních partnerstvích a restriktivnější imigrační politiku. Harrisová naopak podporuje větší spolupráci se spojenci a multilateralismus, s důrazem na ochranu demokratických hodnot a lidských práv.

Dnešní volby také rozhodují o rozložení sil v Kongresu či o státních otázkách. Možnost osobního hlasování v předstihu před samotným volebním dnem nebo korespondenční volby využilo více než 80 milionů lidí, což je přibližně třetina oprávněných voličů.

