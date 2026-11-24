Tak to bylo rychlé. Akcie Anthropicu propadly pod upisovací cenu
Akcie americké společnosti Anthropic se v úterním předburzovním obchodování propadly pod upisovací cenu 83 dolarů, čímž smazaly zisky investorů z rekordního vstupu firmy na burzu. Cenné papíry tvůrce chatbota Claude oslabily až o 7,3 procenta na 81,28 dolaru, všímá si Bloomberg. Při burzovním debutu přitom jejich cena krátce překonala 100 dolarů.
Ještě před pár dny se investoři předháněli, kdo získá akcie Anthropicu. Rekordní vstup na burzu provázela obrovská euforie a cena akcie tvůrce chatbota Claude krátce vystřelila nad 100 dolarů. Nadšení ale rychle vyprchalo. Teď přichází vystřízlivění. Akcie smazaly veškeré zisky, v úterním předburzovním obchodování se dokonce propadly pod upisovací cenu 83 dolarů, když se obchodovaly za 81,28 dolaru. Podle agentury Bloomberg začínají investory stále více znepokojovat astronomické částky, které firmy utrácejí za rozvoj umělé inteligence.
Rekordní zájem vystřídaly pochybnosti
Vstup Anthropicu na burzu se stal historicky největším. Poptávka investorů přesáhla 500 miliard dolarů a firma společně s prodávajícími akcionáři získala v rámci IPO a souběžného soukromého úpisu celkem 119,5 miliardy dolarů. O akcie se ucházelo přibližně 1200 institucionálních investorů, přičemž více než polovina z nich neuspěla.
Nadšení podpořil mimo jiné rychlý růst tržeb Anthropicu a úspěch nástroje Claude Code, který pomáhá vývojářům programovat. Firma na konci října vykazovala anualizované tržby ve výši 81 miliard dolarů. Investory však stále více znepokojují obrovské finanční závazky spojené s rozvojem AI a stále častěji se vynořují otázky na návratnost takových investic. Podle Bloombergu dosahují plánované výdaje Anthropicu do roku 2045 téměř 901 miliard dolarů.
Anthropic navíc spolu se svým konkurentem OpenAI čelí rostoucí pozornosti veřejnosti kvůli bezpečnosti AI a rizikům spojeným s AI agenty.
Pro investory je prolomení upisovací ceny nepříjemným signálem. Podobný scénář zažila podle Bloombergu také společnost SpaceX, jejíž akcie po silném burzovním debutu během několika týdnů klesly pod emisní cenu.
Kdo teď bezhlavě nakoupí akcie Anthropicu, může už příští rok litovat. Tvůrce umělé inteligence Claude vstupuje na burzu za rekordních 1,5 bilionu dolarů a kolem jeho akcií panuje mimořádná euforie. Podle ekonoma Lukáše Kovandy ale mohou drobní investoři na přemrštěné ceně tvrdě prodělat. Kdo si počká, může se po opadnutí nákupní horečky dočkat podstatně výhodnější ceny.
Lukáš Kovanda: Nekupujte akcie Anthropicu hned. Kdo si počká, může vydělat
Trhy
Kdo teď bezhlavě nakoupí akcie Anthropicu, může už příští rok litovat. Tvůrce umělé inteligence Claude vstupuje na burzu za rekordních 1,5 bilionu dolarů a kolem jeho akcií panuje mimořádná euforie. Podle ekonoma Lukáše Kovandy ale mohou drobní investoři na přemrštěné ceně tvrdě prodělat. Kdo si počká, může se po opadnutí nákupní horečky dočkat podstatně výhodnější ceny.
Měsíce se na to čekalo a nyní je to konečně tady. Společnost Anthropic, která patří k lídrům ve vývoji modelů umělé inteligence, zveřejnila prospekt před vstupem na burzu. Děje se tak v okamžiku, kdy její nacenění překračuje bilion dolarů, ale zároveň se celé odvětví ocitá v poměrně složitém období nejistoty z dalšího vývoje. Bude IPO Anthropicu úspěchem, nebo hořkým zklamáním?
Stanislav Šulc: AI kolos Anthropic jde na burzu. Potvrdí očekávání?
Názory
Měsíce se na to čekalo a nyní je to konečně tady. Společnost Anthropic, která patří k lídrům ve vývoji modelů umělé inteligence, zveřejnila prospekt před vstupem na burzu. Děje se tak v okamžiku, kdy její nacenění překračuje bilion dolarů, ale zároveň se celé odvětví ocitá v poměrně složitém období nejistoty z dalšího vývoje. Bude IPO Anthropicu úspěchem, nebo hořkým zklamáním?
Byl by to jeden z největších investičních tahů posledních let. Již v prosinci by prý mohlo dojít k oficiálnímu oznámení spojení Tesly a SpaceX do jedné firmy. Nebo možná je na čase začít používat nový termín jako superfirma nebo megafirma. Spojily by se tím klíčové podniky, v nichž má dominantní slovo Elon Musk. Tedy pokud by svatbu dvou firem odsouhlasili i akcionáři a možná i antimonopolní úřady v USA. Co by to znamenalo pro samotné akcionáře? To je složitější.
Stanislav Šulc: Spojení Tesly se SpaceX dává smysl. Hlavně Elonu Muskovi
Názory
Byl by to jeden z největších investičních tahů posledních let. Již v prosinci by prý mohlo dojít k oficiálnímu oznámení spojení Tesly a SpaceX do jedné firmy. Nebo možná je na čase začít používat nový termín jako superfirma nebo megafirma. Spojily by se tím klíčové podniky, v nichž má dominantní slovo Elon Musk. Tedy pokud by svatbu dvou firem odsouhlasili i akcionáři a možná i antimonopolní úřady v USA. Co by to znamenalo pro samotné akcionáře? To je složitější.