Lukáš Kovanda: Nekupujte akcie Anthropicu hned. Kdo si počká, může vydělat
Kdo teď bezhlavě nakoupí akcie Anthropicu, může už příští rok litovat. Tvůrce umělé inteligence Claude vstupuje na burzu za rekordních 1,5 bilionu dolarů a kolem jeho akcií panuje mimořádná euforie. Podle ekonoma Lukáše Kovandy ale mohou drobní investoři na přemrštěné ceně tvrdě prodělat. Kdo si počká, může se po opadnutí nákupní horečky dočkat podstatně výhodnější ceny.
Americká společnost Anthropic, tvůrce umělé inteligence Claude, dnes vstupuje na burzu Nasdaq v rámci historicky největší primární veřejné nabídky akcií (IPO). Emisní cena 83 dolarů za akcii oceňuje společnost na přibližně 1,5 bilionu dolarů, tedy více než 30 bilionů korun. Primární nabídka, zahrnující nové akcie i akcie prodávané dosavadními akcionáři, dosahuje objemu zhruba 81 miliard dolarů. Anthropic tak překonává i letošní rekord společnosti SpaceX. Jde o jeden z nejvýznamnějších okamžiků dosavadního rozvoje umělé inteligence, ale také o zásadní test ochoty investorů platit za očekávané budoucí zisky.
Anthropic patří mezi nejrychleji rostoucí technologické společnosti v historii. Zatímco v roce 2024 utržil pouze 386 milionů dolarů a loni 4,6 miliardy, za samotných prvních devět měsíců letošního roku už vykázal tržby 33,2 miliardy dolarů. Ve třetím čtvrtletí dosáhly téměř 17 miliard, tedy více než dvanáctinásobku úrovně před rokem. Takové tempo expanze je i v technologickém sektoru výjimečné.
Anthropic přepsal historii burzovních debutů. Výrobce chatbota Claude získal v IPO a soukromém umístění rekordních 107,3 miliardy dolarů a zájem investorů několikanásobně převýšil nabídku. Do akcií se vedle Wall Street pustili i drobní investoři v Evropě a na šedém trhu se před startem obchodování čeká výrazný růst ceny.
Anthropic přepsal burzovní historii. Rekordní IPO vyneslo přes 81 miliard dolarů
Trhy
Anthropic přepsal historii burzovních debutů. Výrobce chatbota Claude získal v IPO a soukromém umístění rekordních 107,3 miliardy dolarů a zájem investorů několikanásobně převýšil nabídku. Do akcií se vedle Wall Street pustili i drobní investoři v Evropě a na šedém trhu se před startem obchodování čeká výrazný růst ceny.
Raketový růst tržeb. Stačí ale na bilionovou cenovku?
Na rozdíl od řady někdejších internetových společností, jejichž ocenění před splasknutím internetové bubliny kolem roku 2000 stálo hlavně na slibech, má Anthropic již dnes významné skutečné příjmy. Jeho konkurenční výhodou je především silná pozice v podnikovém využívání umělé inteligence, programování a automatizaci odborné práce. Právě firemní zákazníci mohou být dlouhodobě stabilnějším a výnosnějším zdrojem příjmů než běžní uživatelé chatbotů.
Přesto je ocenění Anthropicu obtížné obhájit. Při tržní hodnotě 1,5 bilionu dolarů investoři platí přibližně dvaadvacetinásobek tržeb za třetí čtvrtletí přepočtených na roční bázi. Firma tedy musí nejen pokračovat v dramatickém růstu, ale také prokázat, že na něm dokáže soustavně vydělávat.
Závazky za 900 miliard dolarů. Umělá inteligence není levný byznys
Zásadním rizikem je astronomická kapitálová náročnost umělé inteligence. Anthropic již sjednal závazky na budoucí výdaje za výpočetní kapacitu a infrastrukturu dosahující přibližně 900 miliard dolarů. To je částka srovnatelná s několika ročními hospodářskými výkony celé české ekonomiky. Pokud ceny služeb umělé inteligence klesnou rychleji než náklady na její provoz, mohou i prudce rostoucí tržby provázet nedostatečné zisky.
Účetní čistá ztráta Anthropicu za prvních devět měsíců letošního roku přesáhla 104 miliard dolarů. Většinu ovšem tvoří nepeněžní účetní přecenění finančních závazků související s růstem hodnoty společnosti. Pro posouzení skutečné výkonnosti je proto důležitější provozní výsledek. Provozní ztráta ve stejném období činila 1,26 miliardy dolarů, zatímco podle upraveného ukazatele hospodaření již firma dosáhla zisku. To naznačuje významný posun směrem k ekonomicky životaschopnému podnikání.
Letošní rok může do dějin investic vstoupit jako rok velkých burzovních premiér. Své první akcie veřejnosti již nabídly společnosti SpaceX, česká CSG či čínský výrobce polovodičů CXMT, očekává se, že na burzu vstoupí velké AI startupy Anthriopic a OpenAI. U již uskutečněných IPO se vždy přepisovaly historické tabulky, totéž se očekává u těch nadcházejících. Má ale smysl nakupovat akcie hned, jakmile se na trhu objeví? Data ukazují, že může být výhodnější si počkat.
Rok velkých burzovních premiér. Vyplatí se investovat při IPO? Data jsou nemilosrdná
Trhy
Letošní rok může do dějin investic vstoupit jako rok velkých burzovních premiér. Své první akcie veřejnosti již nabídly společnosti SpaceX, česká CSG či čínský výrobce polovodičů CXMT, očekává se, že na burzu vstoupí velké AI startupy Anthriopic a OpenAI. U již uskutečněných IPO se vždy přepisovaly historické tabulky, totéž se očekává u těch nadcházejících. Má ale smysl nakupovat akcie hned, jakmile se na trhu objeví? Data ukazují, že může být výhodnější si počkat.
Investiční horečka může drobné akcionáře přijít draho
Z investičního hlediska je Anthropic bezesporu zajímavou společností, ne však automaticky výhodnou akcií ke koupi. Alespoň tedy nyní a v příštích dnech. Rozdíl mezi úspěchem firmy a výnosem jejího akcionáře totiž může být propastný. I společnost, která během několika let několikanásobně zvýší tržby, může investorům přinést ztrátu, pokud její akcie nakoupí za přehnanou cenu.
Při emisní ceně 83 dolarů je namístě obezřetnost. Pokud už se člověk rozhodne pro nákup akcií, měl by zvážit postupné investování namísto jednorázové velké investice. Úpis akcií Anthropicu provází neuvěřitelná euforie. Drobní investoři tak mohou v rámci nákupní horečky pouze přesouvat své peníze k investičním profesionálům, kteří při podobných úpisech zpravidla bývají ve výhodě. Pokud tedy drobný investor nepodlehne strachu, že mu unikne mimořádná příležitost, a s nákupem počká, může se v příštím roce po odeznění euforie dočkat výrazně nižší ceny než nyní.
Technologický vítěz nemusí být vítězem na burze
Rozhodující bude, zda se Anthropicu podaří proměnit technologický náskok v dlouhodobě udržitelné ziskové marže. Konkurence OpenAI, Googlu a dalších technologických gigantů je intenzivní a dnešní špičkový model umělé inteligence může být za několik měsíců překonán.
Anthropic má potenciál stát se jednou z nejvýznamnějších firem světové ekonomiky. Jeho IPO ale současně ukazuje, jak obrovská očekávání již trh do umělé inteligence promítá. Investoři by si měli připomenout základní burzovní pravidlo: Ani nejlepší společnost na světě nemusí být dobrou investicí za jakoukoli cenu.