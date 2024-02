Tak snad už letos. Analytici předpovídají dobrý rok drahým kovům, černým koněm je stříbro

Drahé kovy si loňský rok za rámeček nedají, ale analytici věří, že letos už by opravdu mohla přijít jejich chvíle. Stříbro by navíc mohlo zastínit i zlato.

Rok 2023 měl být pro drahé kovy skvělý, ale nakonec byl spíše náročný. Ačkoli cena zlata, především díky růstu v závěru roku, vzrostla o 13 procent, tak stříbro stagnovalo, platina oslabovala a hodnota palladia se propadla na polovinu.

Podle analytiků se tato pesimistická nálada může v roce 2024 změnit. Hlavními faktory, které by měly tlačit ceny drahých kovů vzhůru, jsou politika centrálních bank – kde se očekává postupné uvolňování, tedy pokles úrokových sazeb – a poptávka investorů. Analytici JPMorgan sází hlavně na zlato a stříbro. Očekávají, že tyto drahé kovy letos zastíní ostatní komodity. „Ze všech kovů jsme nejoptimističtější směrem ke zlatu a stříbru, i když načasování nákupu bude i nadále kritické,“ říká Gregory Shearer, vedoucí strategie pro kovy ve společnosti JPMorgan.

Centrální banky v hlavní roli

V posledních dvou letech došlo k rekordním nákupům zlata ze strany centrálních bank, což bylo podle Světové rady pro zlato (WGC) hlavním důvodem, proč cena drahého kovu navzdory rostoucím výnosům dluhopisů prudce vzrostla.

„Nejpravděpodobnějším faktorem, který by mohl vyvolat případnou rallye drahých kovů, je měnová politika centrálních bank,“ říká Olívia Lacenová, hlavní analytička společnosti Wonderinterest Trading.

To proto, že když v ekonomickém prostředí klesají úrokové sazby, ceny dluhopisů mají tendenci růst – a výnosy dluhopisů naopak klesají. Vyhlídka na nižší reálné výnosy dluhopisů by tak mohla přinést zvýšenou poptávku investorů po drahých kovech, jako je zlato nebo platina, a to nejen prostřednictvím fyzických nákupů, ale také burzovních obchodů.

„Očekává se, že cyklus snižování Fedu a klesající reálné výnosy ve Spojených státech vytlačí ceny zlata na nová nominální maxima v polovině roku 2024,“ píší analytici JPMorgan.

Zatímco odborníci z JPMorgan odhadují, že by zlato mohlo do konce roku překonat hranici 2300 dolarů, USB Bank je o něco opatrnější a očekává 2150 dolarů. Aktuálně se prodává za 2037 dolarů. Pokud se naplní předpovědi JPMorgan, žlutý kov by posílil o více než 11 procent.

Rok stříbra

Stříbro v poslední době prošlo korekcí, která znamenala horší vývoj ceny ve srovnání se zlatem. „Jedním z důvodů byl menší zájem centrálních bank o tento kov ve srovnání se zlatem,“ říká Lacenová. Podle ní může stříbro letos oživit a dosáhnout maxim z roku 2021 kolem 30 dolarů za unci. To se aktuálně prodává za necelých 23 dolarů. Podle Lacenové by stříbro letos mohlo investorům vydělat až 30 procent.

Cenu platiny by kromě rozšiřujícího se využití v katalyzátorech, kde v době rekordních cen nahradila palladium, měla letos podpořit rostoucí výroba „zeleného“ vodíku při které se také využívá.

Palladiu by v roce 2024 mohlo pomoci očekávané postupné snižování produkce a uzavírání palladiových dolů. Tím by došlo k poklesu nabídky, což by vedlo k růstu ceny, která za poslední dva roky spadla o 70 procent.