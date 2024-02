Kam až poroste cena stříbra v roce 2024

Letošní rok by mohl být pro stříbro výjimečný a jeho cena by mohla vzrůst až na nejvyšší úroveň za deset let.

Stříbru pomůže hlavně vysoká poptávka z průmyslu. Kov se používá například při výrobě automobilů, solárních panelů a elektroniky .

Podle nedávného odhadu Silver Institute má poptávka po stříbře letos vzrůst na 1,2 miliardy uncí, což bude druhý nejvyšší údaj v historii. Silver Institute je nezisková mezinárodní asociace zahrnující různé členy v odvětví stříbra.

Šperky jsou až druhořadé

„Myslíme si, že stříbro bude mít skvělý rok, zejména pokud jde o poptávku,“ řekl serveru zpravodajské televize CNBC ředitel odvětvového svazu Silver Institute Michael DiRienzo. Svaz očekává, že cena se zvýší až na 30 dolarů (695 korun) za troyskou unci (31,1 gramu). To by byla podle údajů agentury LSEG nejvyšší hodnota za deset let. Nyní se cena stříbra pohybuje nad 22 dolarů za unci a nad 30 dolarů za unci byla naposledy v únoru 2013.

Poptávka po stříbře pro průmyslové využití se má letos zvýšit o čtyři procenta na nový rekord. V souladu s trendem minulých let zůstanou hlavními tahouny růstu fotovoltaický a automobilový průmysl. Oživení poptávky se čeká také s odvětví spotřební elektroniky díky zavádění aplikací souvisejících s umělou inteligencí.

Poptávka po špercích se má zvýšit o šest procent. Hlavní podíl na tom bude mít Indie. Celosvětová poptávka po stříbrném zboží, tedy například příborech a dekorativních předmětech, se má zvýšit o devět procent.

Cena stříbra, podobně jako zlata, má tendenci klesat, když se zvyšují úrokové sazby. Prostředí vyšších úrokových sazeb snižuje zájem o stříbro a zlato, protože drahé kovy nevyplácejí úroky a jsou tak méně atraktivní ve srovnání s alternativními investicemi, jako jsou dluhopisy.

Procyklický efekt stříbra

Vzhledem k rozsáhlému průmyslovému využití stříbra je vývoj jeho ceny úzce spjat se zdravím celé ekonomiky nebo obchodním cyklem. Ceny zlata zas obvykle rostou v dobách ekonomické slabosti nebo nejistoty. Stříbro je tak citlivější na ekonomické změny a kolísavější než zlato. Má tendenci svým výkonem překonávat zlato v období silné hospodářské expanze, v době ekonomického napětí však jeho výkon za zlatem zaostává.

DiRienzo se nyní domnívá, že stříbro by letos mohlo svým výkonem překonat zlato, a to zejména pokud centrální banka USA (Fed) začne snižovat úrokové sazby. Podobně se vyjádřil i ředitel společnosti Wheaton Precious Metals Randy Smallwood. Ten se dokonce domnívá, že stříbro by mohlo překonat hranici až 50 dolarů za unci, ale až poté, co se cena zlata dostane přes 2200 dolarů za unci. V současnosti se cena zlata pohybuje na úrovni 2034 dolarů za unci.

